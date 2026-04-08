LG Electronics Việt Nam trao tặng 50 máy lọc không khí cho trường tiểu học

Trong nỗ lực góp phần cải thiện chất lượng môi trường học tập cho thế hệ tương lai, LG Electronics Việt Nam trao tặng 50 máy lọc không khí LG PuriCare AeroMini đến Trường Tiểu học Kim Đồng và Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội).

Các em học sinh cùng máy lọc không khí PuriCare AeroMini

Thông qua chương trình này, LG mong muốn góp phần tạo ra không gian học tập trong lành, an toàn hơn, giúp học sinh duy trì sự tập trung và phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ.

Đây cũng là một phần trong chuỗi hoạt động hướng đến phát triển bền vững mà LG đang triển khai tại Việt Nam, với một trong những trọng tâm là lĩnh vực giáo dục.

Dòng máy lọc không khí PuriCare AeroMini với thiết kế nhỏ gọn, phù hợp không gian lớp học, đồng thời tích hợp công nghệ lọc khí 360 độ giúp lưu thông và làm sạch không khí đồng đều trong phòng.

Thiết bị sử dụng bộ lọc HEPA H13 có khả năng loại bỏ các hạt bụi siêu mịn kích thước nhỏ, góp phần giảm thiểu các tác nhân ô nhiễm phổ biến như bụi mịn, vi khuẩn hay nấm mốc… là những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và khả năng tập trung của học sinh trong môi trường học đường.

Ông Shim Seongbo, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Không khí, LG Electronics Việt Nam chia sẻ: “Tại Việt Nam, LG đang tích cực triển khai nhiều sáng kiến nhằm hướng tới một môi trường sống và học tập tốt hơn cho thế hệ tương lai. Chúng tôi tin rằng việc trang bị các giải pháp lọc không khí hiệu quả sẽ góp phần tạo nên không gian lớp học trong lành, nơi các em học sinh có thể an tâm học tập và phát triển, đồng thời mang lại môi trường làm việc thoải mái hơn cho đội ngũ giáo viên”.

BÌNH LÂM