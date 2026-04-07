MacBook Neo giá từ 16,49 triệu đồng

Di Động Việt chính thức nhận đặt cọc MacBook Neo từ 8 giờ ngày 7-4 trên toàn hệ thống và khách hàng là học sinh, sinh viên được nhận nhiều ưu đãi.

MacBook Neo đang được ưu đãi tại Di Động Việt

MacBook Neo hiện là một trong những sản phẩm nhận được nhiều sự quan tâm trên thị trường, đặc biệt ở nhóm khách hàng trẻ và người dùng lần đầu tiếp cận hệ sinh thái Apple.

Tại hệ thống bán lẻ Di Động Việt, chương trình nhận đặt cọc được triển khai từ 8 giờ cùng ngày trên toàn hệ thống. Trong giai đoạn đăng ký nhận thông tin trước mở bán, lượng khách hàng quan tâm đến MacBook Neo tập trung chủ yếu ở nhóm học sinh, sinh viên, chiếm khoảng 72%. Trong đó, phiên bản dung lượng 256GB chiếm khoảng 68% lựa chọn, trong khi các màu như Hồng Phớt, Vàng Citrus nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ người dùng.

MacBook Neo được Apple định vị là dòng MacBook mở rộng tệp người dùng với mức giá hợp lý trong hệ sinh thái. Sản phẩm được xem là một trong những mẫu MacBook có mức giá khởi điểm thấp nhất hiện nay, tiệm cận với phân khúc laptop phổ thông tại Việt Nam.

Về cấu hình, mẫu MacBook mới nhất của Apple được trang bị chip A18 Pro với 6 nhân CPU và 5 nhân GPU, đáp ứng tốt các nhu cầu học tập, làm việc văn phòng và các tác vụ cơ bản. Máy sở hữu màn hình Liquid Retina 13 inch, độ sáng 500 nits, hỗ trợ hiển thị 1 tỷ màu, đồng thời loại bỏ thiết kế “tai thỏ”, mang lại trải nghiệm hiển thị liền mạch hơn. Thiết bị có thời lượng pin lên đến 16 giờ sử dụng liên tục, trọng lượng khoảng 1,23 kg, phù hợp với nhu cầu di chuyển thường xuyên.

Bên cạnh đó, sản phẩm cũng được lược giản một số yếu tố để giữ mức giá phù hợp. Máy trang bị hai cổng USB-C với chuẩn kết nối cơ bản, RAM tiêu chuẩn 8GB đáp ứng nhu cầu sử dụng phổ thông. Tính năng Touch ID chỉ có trên phiên bản 512GB, trong khi phiên bản 256GB được lược bỏ.

Tại Di Động Việt, MacBook Neo phiên bản 256GB có giá từ 16,49 triệu đồng, trong khi phiên bản 512GB có giá từ 18,99 triệu đồng. Đây cũng là một trong những mẫu MacBook có mức giá khởi điểm thấp nhất trong hệ sinh thái Apple tại thời điểm hiện tại.

Trong giai đoạn đặt cọc, Di Động Việt sẽ triển khai các chương trình ưu đãi nhằm hỗ trợ người dùng tiếp cận sản phẩm dễ dàng hơn. Với khách hàng là học sinh, sinh viên sẽ được giảm trực tiếp 500.000 đồng vào giá bán. Khi tham gia chương trình thu cũ - đổi mới, khách hàng được trợ giá thêm đến 3 triệu đồng, sản phẩm áp dụng thu cũ đa dạng từ nhiều dòng smartphone đến laptop… cùng nhiều ưu đãi khác.

KIM THANH