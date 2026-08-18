LG Life’s Good Tournament 2026 kết nối cộng đồng eSports

Giải đấu Life's Good Tournament 2026 do LG Electronics Việt Nam tổ chức đánh dấu bước tiến mới của LG khi ra mắt thế hệ màn hình gaming UltraGear, trang bị công nghệ RGB Tandem OLED thế hệ 4.

Màn hình LG UltraGear đồng hành cùng các trận đấu kịch tính tại LG Life’s Good Tournament 2026

Năm nay, giải đấu LG Life’s Good Tournament 2026 thu hút gần 300 game thủ thuộc 49 đội tuyển tham gia thi đấu tại 5 cyber game lớn ở Hà Nội và TPHCM tranh tài sôi nổi trong vòng 7 tuần.

Vượt qua các vòng loại và vòng chung kết, đội tuyển SHANG xuất sắc đăng quang ngôi vô địch, nhận giải thưởng trị giá 12.000.000 đồng tiền mặt cùng màn hình gaming LG UltraGear evo AI trị giá 51 triệu đồng.

Đội tuyển SHANG xuất sắc lên ngôi vô địch

Tại vòng chung kết toàn quốc, LG trang bị màn hình OLED gaming LG UltraGear 27GX790B-B mới nhất cho các tuyển thủ. Đây là sản phẩm công nghệ đắc lực trải nghiệm hiển thị đỉnh cao và tốc độ phản hồi vượt trội, đáp ứng khắt khe các tiêu chuẩn thi đấu eSports chuyên nghiệp. Sở hữu công nghệ RGB Tandem OLED thế hệ 4, màn hình có khả năng tái hiện hình ảnh chính xác cùng hiệu suất hiển thị cao trong môi trường thi đấu thực tế.

LG UltraGear 27GX790B-B sở hữu kích thước 26,5 inch, độ phân giải QHD cùng các chuẩn hiển thị cao cấp như VESA DisplayHDR True Black 500 và OLED Pixel Dimming.

Với độ phủ màu DCI-P3 đạt 99,5% và chỉ số sai lệch màu Delta E < 2, sản phẩm tái hiện hình ảnh sắc nét, độ tương phản sâu và màu sắc chính xác. Bên cạnh đó, thiết kế 4 cạnh tràn viền giúp tối ưu tầm nhìn, hỗ trợ các tuyển thủ tập trung hoàn toàn vào diễn biến trận đấu, từ việc quan sát bản đồ, nhận diện đối thủ cho đến phản ứng với các hiệu ứng kỹ năng.

LG UltraGear 27GX790B-B mang đến hiệu năng hiển thị và tốc độ phản hồi vượt trội cho các trận đấu

Điểm nhấn công nghệ ấn tượng nhất của LG UltraGear 27GX790B-B nằm ở tính năng linh hoạt với 2 chế độ chuyển đổi linh hoạt: QHD 540Hz và HD 720Hz, cho phép game thủ chủ động ưu tiên giữa độ phân giải sắc nét hay tần số quét siêu cao tùy theo chiến thuật. Tốc độ phản hồi cực nhanh 0,03ms (GtG) kết hợp cùng chứng nhận VESA ClearMR 21.000 giúp triệt tiêu hiện tượng nhòe chuyển động (motion blur).

LG đã liên tục định hình các chuẩn công nghệ mới cho phân khúc màn hình gaming và chuyên nghiệp với những sản phẩm tiên phong trên thế giới như màn hình Nano IPS 1ms (2019), màn hình 4K Nano IPS 1ms (2020), màn hình gaming OLED 240Hz (2023), màn hình gaming Dual Mode đạt chuẩn VESA (2024), và màn hình Thunderbolt 5 6K cùng OLED gaming 5K2K (2025).

KIM THANH