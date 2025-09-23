Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội thứ 10

1. Tổ ĐBQH số 9:

Ngày 27-9-2025, lúc 8 giờ tại TTHC phường Tân Mỹ (số 7 Tân Phú, phường Tân Mỹ) kết nối trực tuyến với điểm cầu tại Hội trường lầu 2 - UBND xã Nhà Bè (số 330 Nguyễn Bình, ấp 46, xã Nhà Bè) và điểm cầu tại Hội trường tầng 9, trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN phường Xóm Chiếu (số 18 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu), tiếp xúc cử tri các phường, xã: Vĩnh Hội, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận, Nhà Bè, Hiệp Phước. Ngày 27-9-2025, lúc 14 giờ tại Trung tâm VH-TT xã Bình Khánh (đường Trần Quang Quờn, ấp Bình Thuận, xã Bình Khánh), tiếp xúc cử tri các xã: Cần Giờ, An Thới Đông, Bình Khánh, xã đảo Thạnh An.

2. Tổ ĐBQH số 15:

Ngày 25-9-2025, lúc 8 giờ tại Hội trường A, phường Bà Rịa, tiếp xúc cử tri các phường: Bà Rịa, Long Hương, Tam Long.

Ngày 29-9-2025, lúc 8 giờ tại Hội trường UBND xã Hồ Tràm, tiếp xúc cử tri các xã: Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Bàu Lâm, Bình Châu, Hòa Hiệp.

Ngày 30-9-2025, lúc 8 giờ tại Hội trường UBND phường Phú Mỹ, tiếp xúc cử tri các phường: Phú Mỹ, Tân Thành, Tân Phước, Tân Hải và xã Châu Pha. Ngày 30-9-2025, lúc 14 giờ tại Hội trường UBND xã Ngãi Giao, tiếp xúc cử tri các xã: Ngãi Giao, Bình Giã, Kim Long, Châu Đức, Xuân Sơn, Nghĩa Thành.

3. Tổ ĐBQH số 16:

Ngày 24-9-2025, lúc 8 giờ tại Hội trường Khối vận phường Vũng Tàu, tiếp xúc cử tri các phường: Vũng Tàu, Tam Thắng. Ngày 24-9-2025, lúc 14 giờ tại Hội trường UBND phường Rạch Dừa, tiếp xúc cử tri các phường, xã: Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Sơn.

Ngày 25-9-2025, lúc 14 giờ tại Hội trường UBND xã Long Điền, tiếp xúc cử tri các xã: Long Điền, Long Hải.

Ngày 7-10-2025, lúc 14 giờ tại Hội trường Đảng ủy xã Đất Đỏ, tiếp xúc cử tri các xã: Đất Đỏ, Phước Hải.