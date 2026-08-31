Liên kết du lịch “cùng kiến tạo, cùng hưởng lợi”

Sau hơn 5 năm triển khai, chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TPHCM - ĐBSCL ngày càng cho thấy rõ đây là mô hình liên kết du lịch liên vùng có tính tổ chức và sức lan tỏa mạnh mẽ.

Kết quả hợp tác không chỉ thể hiện qua số lượng tuyến, điểm được hình thành, mà quan trọng hơn là hình thành tư duy, sản phẩm liên kết cụ thể của “một hành trình - nhiều điểm đến, hai không gian - nhiều giá trị”.

Liên kết đã tạo được một cơ chế hợp tác thực chất hơn. Từ thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương giai đoạn 2020-2025, hội đồng liên kết đã xây dựng diễn đàn kết nối để các địa phương, cơ quan quản lý và doanh nghiệp cùng bàn, cùng làm, cùng đánh giá kết quả.

Hợp tác liên vùng đã chuyển từ “ký kết” sang “kết nối tạo ra sản phẩm”, mở rộng không gian thị trường và nâng vị thế ĐBSCL trong chuỗi du lịch quốc gia. Hai bên bổ sung cho nhau, khẳng định vai trò “trung tâm tiếp nhận và phân phối khách” của TPHCM và ĐBSCL từ nhiều điểm đến rời rạc thành một không gian trải nghiệm, có khả năng giữ chân khách lâu hơn.

Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận liên kết du lịch giữa TPHCM và ĐBSCL thời gian qua vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục: sản phẩm liên kết vẫn chưa thật sự tạo được khác biệt và chiều sâu; chuỗi giá trị du lịch vẫn chưa được kết nối chặt chẽ; thời gian lưu trú và mức chi tiêu của khách chưa tương xứng với tiềm năng của 2 vùng; hạ tầng du lịch và chất lượng dịch vụ vẫn là điểm nghẽn...

Để nâng cao hiệu quả thực chất của liên kết du lịch TPHCM - ĐBSCL, thời gian tới cần tập trung đổi mới cơ chế liên kết theo hướng “cùng kiến tạo, cùng hưởng lợi”. Chuyển từ hợp tác theo chương trình hàng năm sang một kế hoạch phát triển du lịch liên vùng 5 năm, có mục tiêu, chỉ tiêu, sản phẩm và dự án ưu tiên cụ thể...

Bên cạnh đó, phải tổ chức lại sản phẩm theo chuỗi giá trị và phân vai điểm đến. Cần xác định lại các sản phẩm chủ lực của các địa phương, của vùng sau hơn 1 năm sáp nhập các tỉnh, thành tạo ra không gian phát triển rộng lớn hơn.

Ngoài ra, cần ưu tiên hạ tầng kết nối và chuyển đổi số; xem cơ sở hạ tầng giao thông, sân bay, bến cảng, điểm dừng chân và hạ tầng dịch vụ là “hạ tầng du lịch dùng chung”. Đồng thời xây dựng bản đồ số du lịch liên vùng, cơ sở dữ liệu chung, hệ thống thông tin điểm đến và nền tảng kết nối doanh nghiệp - du khách - địa phương. Song song đó, cần liên kết đào tạo nhân lực, chuẩn hóa chất lượng dịch vụ và xây dựng các điểm đến đủ chuẩn quốc tế.

TS TRẦN HỮU HIỆP

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL