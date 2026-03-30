Liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 62

Tuần qua, trên quốc lộ 62 (tỉnh Tây Ninh) liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông, khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 62

Sáng 30-3, Công an xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 62 khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 40 sáng 30-3, nam thanh niên điều khiển xe máy lưu thông hướng từ quốc lộ 1 đi quốc lộ N2. Khi đến Km7, thuộc địa phận xã Mỹ An, xe máy va chạm với xe đầu kéo chạy cùng chiều khiến nam thanh niên ngã ra đường tử vong tại chỗ.

Trước đó, ngày 26-3, trên quốc lộ 62 cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 1 người tử vong.

Xe đầu kéo va chạm với xe máy khiến 1 người tử vong

Thời gian qua, Báo SGGP đã phản ánh tình trạng quốc lộ 62 từ lâu đã được ví là “con đường đau khổ” bởi mặt đường sụt lún, "ổ voi, ổ gà" dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Vừa qua, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Xây dựng làm chủ quản, dự kiến khởi công tháng 9-2026.

QUANG VINH