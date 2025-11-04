Linh hoạt, chủ động để sớm đưa học sinh trở lại trường an toàn

Chiều 4-11, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng thường trực Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc và hỗ trợ ngành GD-ĐT TP Đà Nẵng khắc phục thiệt hại do mưa lũ sau cơn bão số 12.

Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT thăm, hỗ trợ ngành giáo dục Đà Nẵng khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, tính đến ngày 3-11, các trường học trực thuộc UBND các xã, phường bị thiệt hại nặng nề, ước tính tổng giá trị khoảng 11,78 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về cơ sở vật chất hơn 10 tỷ đồng, thiết bị và đồ dùng dạy học gần 1,74 tỷ đồng. Đáng tiếc, mưa lũ đã khiến 3 người thiệt mạng (1 giáo viên, 2 học sinh) và 1 giáo viên bị thương.

Đối với các trường, trung tâm trực thuộc Sở GD-ĐT, tuy không có thiệt hại về người, nhưng tổng thiệt hại về cơ sở vật chất, thiết bị cũng lên tới hơn 2,8 tỷ đồng.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng, ngay khi nước rút, Sở đã chỉ đạo các trường huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, phòng chống dịch bệnh và sớm ổn định việc dạy – học. Đồng thời, các đơn vị tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời gia đình giáo viên, học sinh bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại, mất mát do thiên tai gây ra, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của ngành GD-ĐT Đà Nẵng trong ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thứ trưởng nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là sớm đưa học sinh trở lại trường an toàn, không nên đặt nặng hình thức hay quy định cứng nhắc, bởi chỉ cần các em được đến lớp, có thầy cô và bạn bè bên cạnh đã là điều quý giá nhất.

Ông đề nghị ngành giáo dục địa phương bám sát diễn biến thời tiết, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để vừa khắc phục, vừa phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho giáo viên và học sinh. Khi dạy học trở lại, cần chú trọng vệ sinh trường lớp, tiêu độc khử trùng, đồng thời quan tâm hỗ trợ tâm lý, tinh thần cho thầy cô, học sinh và phụ huynh.

Thứ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện kế hoạch năm học linh hoạt, không máy móc hay dồn dập, bảo đảm việc dạy học nhẹ nhàng, hiệu quả; đồng thời rà soát, bổ sung cơ sở vật chất và thiết bị dạy học để sớm ổn định hoạt động các nhà trường.

Tại buổi làm việc, Bộ GD-ĐT đã trao tặng 750 triệu đồng hỗ trợ các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn TP Đà Nẵng khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Cùng với đó, Bộ còn trao tặng 125.000 bản sách giáo khoa trị giá 2,5 tỷ đồng cho học sinh vùng lũ nhằm giúp các em sớm ổn định việc học.

Đoàn công tác trao tặng Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu 100 triệu đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ sau cơn bão số 12. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đoàn công tác hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình giáo viên và 5 triệu đồng cho mỗi gia đình học sinh thiệt mạng trong đợt mưa lũ, thể hiện tình cảm sẻ chia, sự quan tâm của ngành giáo dục trước những mất mát của thầy trò và người dân vùng bị ảnh hưởng.

Trước đó, đoàn công tác của Bộ đã đến thăm, động viên cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu (xã Đại Lộc), trao 100 triệu đồng hỗ trợ nhà trường.

XUÂN QUỲNH