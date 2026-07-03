Lộ diện 30 thí sinh vào chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026

Ngày 3-7, tại TPHCM, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Grand Vietnam 2026 công bố top 30 thí sinh vào vòng chung kết.

Lộ diện top 30

Ban giám khảo gồm: NSND Vương Duy Biên, Trưởng Ban giám khảo; Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Phó trưởng Ban giám khảo. Theo ban tổ chức, top 30 quy tụ những gương mặt đến từ nhiều tỉnh, thành với màu sắc, cá tính, câu chuyện riêng.

Về lịch trình, ngày 7-7, top 30 tham gia phần thi tài năng The Grand Talent; ngày 12-7, bước vào The Grand Chat thử thách đánh giá khả năng giao tiếp, tư duy phản biện, kỹ năng ứng xử.

Top 5 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 tại sự kiện

Một trong những điểm nhấn của mùa giải là chương trình trình diễn thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest XV, ngày 15-7. Tiếp đó, ngày 16-7, các thí sinh vào vòng phỏng vấn kín, chấm mặt mộc. Phần thi Best in Swimsuit (trình diễn trang phục áo tắm) dự kiến diễn ra ngày 23-7.

Đêm bán kết kết hợp The Grand National Costume (trình diễn trang phục dân tộc) diễn ra ngày 28-7. Đêm chung kết vào 31-7, thí sinh đăng quang sẽ tham dự Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2026 tại Ấn Độ. Đương kim Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2025 Emma Tiglao là khách mời đặc biệt trong đêm chung kết.

Các thí sinh trong Top 30

Cùng ngày, Chủ tịch cuộc thi - Thạc sĩ Phạm Kim Dung công bố Việt Nam sẽ đăng cai Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2027, dự kiến diễn ra khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 năm sau. Ban tổ chức cho biết, sẽ xây dựng hành trình đưa các hoa hậu quốc tế khám phá những vùng di sản tiêu biểu của Việt Nam, góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người đến thế giới.

TIỂU TÂN