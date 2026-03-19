LOHAN kết hợp Bảo Thy trong ca khúc mới tự sáng tác

LOHAN vừa ra mắt MV “Ai thắng ai? ” vào tối 18-3, kết hợp với ca sĩ Bảo Thy, mang tinh thần trẻ trung và giàu năng lượng.

Với chất liệu pop dance hiện đại, ca khúc Ai thắng ai? là câu chuyện về sự giằng xé giữa mong muốn tỏa sáng và áp lực phải gồng mình theo kỳ vọng, định kiến của xã hội. Lấy cảm hứng hình ảnh đối lập giữa “makeup” và “unmakeup”, ca khúc cổ vũ chúng ta dám rũ bỏ lớp “mặt nạ” để sống thật với chính mình.

Ai thắng ai? do LOHAN sáng tác và sản xuất. Ca sĩ Bảo Thy góp giọng, mang đến hình ảnh và cách thể hiện âm nhạc mới mẻ.

Phần hình ảnh trong MV cũng được LOHAN đầu tư, nam ca sĩ chọn thời trang như một phần trong việc xây dựng dấu ấn nghệ thuật của mình. Với Ai thắng ai?, LOHAN xuất hiện bằng hai tạo hình đối lập, vừa lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng cũng đầy cá tính. Trong khi đó, Bảo Thy sắc sảo và quyến rũ, góp phần tạo nên một tổng thể hình ảnh cá tính, giàu điểm nhấn cho MV.

Trước thời điểm MV lên sóng, ca khúc đã được LOHAN mang đến sân khấu fan meeting ngày 17-3 như một màn chạm ngõ đầu tiên với khán giả.

Từ sân khấu fan meeting đến thời điểm MV chính thức ra mắt, cùng dấu ấn nổi bật sau khi tham gia chương trình Anh trai "Say Hi", LOHAN đang từng bước khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ biểu diễn toàn diện, không chỉ trong âm nhạc mà còn ở khả năng làm chủ sân khấu.

