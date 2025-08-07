Phường Vũng Tàu: Không có chuyện tăng giá thu gom rác

Ngày 7-8, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) ban hành thông báo về mức giá thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, khẳng định không có việc tăng giá như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Công nhân VESCO thu gom rác trên đường Thùy Vân, phường Vũng Tàu. Ảnh: QUANG VŨ

Theo UBND phường Vũng Tàu, mức giá thu gom, vận chuyển rác thải hiện nay vẫn áp dụng theo Quyết định 19/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (trước đây).

Cụ thể: hộ gia đình có mức thu 50.000 đồng/tháng; hộ gia đình ở nhà (phòng trọ) có mức thu 25.000 đồng/tháng; hộ kinh doanh nhỏ lẻ có mức thu 100.000 đồng/tháng; trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp có mức thu 200.000 đồng/tháng; công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, bệnh viện, chợ, bến xe, bến tàu, cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ… có mức thu từ 210.000 đến 460.000 đồng/tấn hoặc 210.000 đến 460.000 đồng/m3.

Thời gian thu gom từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau.

UBND phường yêu cầu các đơn vị thu gom thực hiện đúng khung giờ, đúng giá, xuất đầy đủ hóa đơn cho người dân và cơ sở kinh doanh. Trường hợp thu vượt, thu thêm không đúng quy định sẽ bị xử lý nghiêm.

Lãnh đạo phường Vũng Tàu khẳng định sẽ tiếp nhận phản ánh của người dân và xử lý nghiêm các trường hợp tự ý nâng giá cao hơn mức quy định của Nhà nước.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một số phản ánh của người dân, sau khi sáp nhập tỉnh, tiền vận chuyển, thu gom rác trong các khu dân cư cũng tăng lên. Cụ thể, nhiều nơi người dân bị thu 70.000 đồng/tháng thay vì 50.000 đồng/tháng như bình thường.

QUANG VŨ