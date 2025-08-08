Hà Tĩnh: Xử phạt 746 triệu đồng đối với 4 cơ sở vi phạm môi trường

Ngày 8-8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã kiểm tra và xử lý 4 cơ sở có hành vi vi phạm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Lực lượng chức năng phát hiện đường ống xả thải của Công ty CP Thủy sản T.T. và HTX T.M.T. Ảnh: CA HÀ TĨNH

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường, không có giấy phép môi trường và thiếu biện pháp xử lý chất thải theo quy định.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường đã kiểm tra đột xuất Công ty CP Thủy sản T.T. và HTX T.M.T. (xã Cổ Đạm), phát hiện hai đơn vị này xả nước thải trực tiếp ra môi trường vượt quy chuẩn cho phép. Tổng số tiền xử phạt hai cơ sở lên đến 471 triệu đồng.

Tiếp đó, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện hành vi tương tự tại HTX V.H. và HTX C.D. (xã Yên Hòa). Hai đơn vị này bị xử phạt tổng cộng 210 triệu đồng, trong đó HTX V.H. còn bị xử phạt bổ sung 65 triệu đồng do không có giấy phép môi trường.

Trong đợt cao điểm này, 4 cơ sở bị xử phạt với tổng số tiền 746 triệu đồng.

Lực lượng chức năng phát hiện hành vi tương tự tại HTX Cẩm Dương

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, song song với việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường còn phối hợp với các ngành chức năng tiến hành tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục rà soát, tập trung vào các điểm nóng, các cơ sở nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, chế biến có nguy cơ gây ô nhiễm cao; kiên quyết xử lý triệt để các vi phạm nhằm góp phần bảo vệ môi trường sống, hướng đến phát triển kinh tế bền vững trên địa bàn toàn tỉnh.

DƯƠNG QUANG