Xây dựng Đặc khu Côn Đảo thành điểm đến xanh

Tại hội thảo, nhóm chuyên gia của Trường Đại học VinUni cho biết, đặc khu Côn Đảo, TPHCM có nhiều dư địa, tiềm năng trở thành “Hòn đảo di sản carbon thấp đẳng cấp quốc tế”. Để hiện thực hóa được mục tiêu này, các trụ cột chính để chuyển đổi xanh cho đặc khu Côn Đảo bao gồm: giao thông xanh, năng lượng bền vững; kinh tế biển xanh; du lịch chất lượng cao.

Đồng chí Lê Anh Tú, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo, TPHCM phát biểu tại hội thảo. Ảnh: BTC

Đối với giao thông xanh cần triển khai các giải pháp như 100% phương tiện chuyển sang xe điện trước 2030; hỗ trợ tài chính, xây dựng vùng phát thải thấp; trạm sạc, đổi pin, tích hợp năng lượng tái tạo... Trong lĩnh vực năng lượng bền vững cần chú ý phát triển điện gió, mặt trời, rác phát điện; bắt buộc điện mặt trời cho công sở; khuyến khích khách sạn, hộ dân đầu tư điện mặt trời; chiếu sáng thông minh. Lĩnh vực kinh tế biển xanh cần phục hồi san hô, thảm cỏ biển, phát triển tín chỉ carbon xanh, tạo nguồn tài chính mới. Đối với lĩnh vực du lịch cần xây dựng thương hiệu di sản-tâm linh-sinh thái; trải nghiệm sâu, du lịch có trách nhiệm; phí điểm đến tái đầu tư cho bảo tồn; khách sạn xanh, kinh tế đêm chọn lọc.

TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: BTC

Chia sẻ về việc chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải, ông Phạm Vương Bảo, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, Sở Xây dựng TPHCM nói, hiện nay Côn Đảo có hơn 95% xe cơ giới sử dụng nhiên liệu hóa thạch; cơ sở hạ tầng vận tải hành khách công cộng không đáng kể, giao thông phi cơ giới gần như vắng bóng; ô nhiễm không khí, phát thải CO 2 và bụi mịn (PM2.5) gia tăng, đặc biệt tại các điểm du lịch. Với mục tiêu phát triển hệ thống giao thông vận tải xanh, thông minh, phù hợp đặc thù sinh thái và dân cư tại Côn Đảo, thành phố sẽ ban hành quy định về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông theo quy định.

Theo TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, để đưa đặc khu Côn Đảo lên một tầm cao mới, chúng ta cần triển khai kế hoạch chuyển đổi xanh trong các lĩnh vực du lịch, giao thông, nông nghiệp... Để làm được điều này, rất cần sự tham gia của lực lượng chuyên gia tư vấn, doanh nghiệp sẵn sàng đồng hành cùng đặc khu Côn Đảo trong thời gian tới.

PGS-TS Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế tuần hoàn chia sẻ các giải pháp phát triển xanh cho Đặc khu Côn Đảo: Ảnh: BTC

Định hướng phát triển Đặc khu Côn Đảo thuận tự nhiên-carbon thấp, hướng đến là điểm du lịch bền vững đẳng cấp thế giới, PGS-TS Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế tuần hoàn cũng đề xuất các giải pháp triển khai đó là, nâng cao nhận thức về kinh tế tuần hoàn; giảm thiểu rác thải, không rác thải nhựa; tuần hoàn nước; phát triển giao thông xanh và sử dụng hiệu quả năng lượng; bảo tồn đa dạng sinh học.

Các đại biểu, chuyên gia tham gia hội thảo "Chuyển đổi xanh cho Đặc khu Côn Đảo". Ảnh: BTC

Phát biểu tổng kết tại hội thảo, đồng chí Lê Anh Tú, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo ghi nhận những đóng góp thiết thực của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý. Những ý kiến này sẽ góp phần rất lớn trong việc xây dựng đặc khu Côn Đảo lớn mạnh hơn, tầm cỡ hơn và ngày càng bền vững hơn. Để có thể đạt các mục tiêu đặt ra, đồng chí Lê Thanh Tú hy vọng các nhà đầu tư luôn sẵn sàng, chung tay cùng nhau phát triển; chính quyền cũng sẽ có những chính sách, cơ chế ưu đãi hỗ trợ cho các nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

MINH HẢI