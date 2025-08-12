Vụ nước thải đen kịt chảy ra biển Mũi Né: Lâm Đồng chỉ đạo khẩn kiểm tra, xử lý

Chiều 12-8, ông Phan Sỹ Thống, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng, thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh ký văn bản khẩn yêu cầu kiểm tra, xác minh thông tin dòng nước thải đen kịt, bốc mùi hôi thối chảy ra biển Mũi Né mà Báo SGGP đã phản ánh.

UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND phường Mũi Né khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có). Đồng thời, tăng cường công tác quản lý môi trường trên địa bàn. Kết quả thực hiện phải báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-8-2025.

Dòng nước thải màu đen, bốc mùi hôi thối chảy ra biển Mũi Né

Trước đó, ngày 11-8, Báo SGGP có bài phản ánh tại khu vực bãi biển Mũi Né (đối diện đồi cát Bay) xuất hiện dòng nước thải chạy dài ra biển, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Một số người dân cho biết nguồn nước thải xuất phát từ một resort, đề nghị chính quyền sớm kiểm tra, khắc phục.

Cảnh tượng dòng nước thải màu đen chảy ra biển Mũi Né khiến nhiều người dân, du khách bức xúc

Ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Mũi Né cho biết sẽ thành lập Tổ kiểm tra liên ngành để xác minh và xử lý theo quy định.

NGUYỄN TIẾN