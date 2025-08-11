Đề xuất lộ trình đấu thầu chuyển đổi xe buýt điện

Liên quan đến chính sách chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng sang xe buýt điện, năng lượng xanh và đánh giá tiến độ một số nhiệm vụ chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải, Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp rà soát các đề án liên quan đến kiểm soát phát thải, đề xuất giải pháp và lộ trình đấu thầu chuyển đổi xe buýt điện, xây dựng trạm sạc, hoàn thành trước 15-8.

Cùng với đó, hoàn thiện Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông (Giai đoạn 1), tham mưu về lộ trình và chính sách hỗ trợ chuyển đổi xe buýt điện; đồng thời khẩn trương triển khai Giai đoạn 2 đối với các phương tiện giao thông khác, hoàn thành trong quý IV-2025. Song song đó, xây dựng các chính sách quản lý như định mức, đơn giá cho xe buýt điện, hệ thống vé điện tử liên thông; triển khai chuyên đề giao thông xanh tại Côn Đảo và Cần Giờ trong tháng 9-2025.

Khẩn trương hoàn thiện Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông. Ảnh: QUỐC HÙNG

Với Đề án chuyển đổi xe hai bánh của tài xế công nghệ và giao hàng sang xe điện do Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM đề xuất, Phó Chủ tịch UBND TPHCM giao viện khẩn trương tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, hoàn chỉnh báo cáo trình UBND TPHCM trong tháng 9 tới.

QUỐC HÙNG