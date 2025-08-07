Đặc khu Lý Sơn lắp camera giám sát, xử phạt người xả rác bừa bãi

Ngày 7-8, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, để đảm bảo công tác giám sát hoạt động bảo vệ môi trường trên đảo, địa phương đã lắp đặt camera tại các khu vực thu gom, xử lý rác thải.

Thông qua dữ liệu từ hệ thống camera an ninh để giám sát hành vi xả rác thải, cùng với hình ảnh, video do người dân cung cấp, chính quyền Đặc khu Lý Sơn sẽ xử phạt hành chính các trường hợp vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường trên đảo.

Những trường hợp nào mang rác đến nhưng không bỏ vào thùng theo quy định mà vứt bừa bãi ra môi trường sẽ bị lưu giữ hình ảnh, qua đó làm cơ sở để lực lượng chức năng xác định danh tính và mời làm việc.

Đối với các trường hợp vi phạm lần đầu sẽ bị cơ quan chức năng nhắc nhở, cảnh báo. Nếu trường hợp tái phạm hành vi xả rác bừa bãi, không đúng nơi quy định sẽ bị cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

Trường hợp tái phạm, gây ô nhiễm môi trường, đặc khu Lý Sơn sẽ tăng mức phạt để chấn chỉnh cũng như đưa ra trước nhân dân kiểm điểm.

Đặc khu Lý Sơn cũng kêu gọi hạn chế sử dụng túi nilông, đồ nhựa dùng một lần, thay thế bằng vật dụng thân thiện với môi trường.

NGUYỄN TRANG