Rác thải ngập ngụa bãi biển Sa Cần

Bờ biển Sa Cần dài hàng trăm mét ngập ngụa trong đủ loại rác thải, bốc mùi hôi thối.
Lượng rác tấp vào, phủ kín bãi biển toàn những bao ni lông, chai nhựa, vỏ sò, ngư lưới cụ… đến mức không còn nhìn thấy bờ cát.
Ông Trần Văn Thường, ở thôn Hải Ninh, xã Bình Sơn, cho biết: “Rác ở đây phủ dày trên bãi biển, khu vực thuyền thúng của ngư dân neo đậu. Nhiều người muốn đưa cá vào bờ để bán, nhưng thấy rác quá nhiều nên ngần ngại. Rác xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau, từ rác sinh hoạt, rác do hoạt động nuôi trồng thủy sản đến rác thải từ thượng nguồn sông Trà Bồng chảy ra biển rồi tấp ngược vào bờ”.
Cả vùng xung quanh cửa Sa Cần là một “hợp thể” của vẻ quyến rũ, thơ mộng với Hòn Bà, Hòn Ông, Hòn Trà, nổi bật bởi những quả núi nhỏ với nhiều tảng đá lớn chồng chất lên nhau, đây từng là lựa chọn của nhiều du khách đến tham quan.
Anh Hồ Quang Tâm (tỉnh Quảng Ngãi) ngán ngẩm: “Nghe bãi biển Sa Cần đẹp nên tôi muốn đến chụp ảnh, vậy nhưng vừa bước chân xuống, thấy trước mắt một bãi biển ngập rác, tôi phải quay đi ngay lập tức”.
Bà Võ Thị Hiền, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn cho biết, chính quyền địa phương đã nhiều lần ra quân tổng dọn vệ sinh ở khu vực biển Sa Cần. Tuy nhiên, rác thải từ trên thượng nguồn sông Trà Bồng cùng các nơi khác trôi vào bờ nên khó kiểm soát.
Dự kiến, thời gian tới, chính quyền xã huy động lực lượng tiến hành thu gom rác cố định dọc bờ biển để môi trường biển trong sạch trở lại.