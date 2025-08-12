Mặc dù đã dọn dẹp, thu gom rác thải nhiều lần tại bãi biển Sa Cần (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), thế nhưng, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn diễn ra, do lượng rác từ thượng nguồn theo sông Trà Bồng trôi dạt ra dọc cửa biển.

Rác thải ngập ngụa bãi biển Sa Cần, Quảng Ngãi. Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Bờ biển Sa Cần dài hàng trăm mét ngập ngụa trong đủ loại rác thải, bốc mùi hôi thối.

Rác thải gây ô nhiễm cả bãi biển dài hàng trăm mét dọc thôn Hải Ninh, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Lượng rác tấp vào bờ rất lớn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Lượng rác tấp vào, phủ kín bãi biển toàn những bao ni lông, chai nhựa, vỏ sò, ngư lưới cụ… đến mức không còn nhìn thấy bờ cát.

Bao ni lông phủ kín bãi biển. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Neo đậu thúng dọc bãi biển đầy rác. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Rác thải tấp vào hàng ngày. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Trần Văn Thường, ở thôn Hải Ninh, xã Bình Sơn, cho biết: “Rác ở đây phủ dày trên bãi biển, khu vực thuyền thúng của ngư dân neo đậu. Nhiều người muốn đưa cá vào bờ để bán, nhưng thấy rác quá nhiều nên ngần ngại. Rác xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau, từ rác sinh hoạt, rác do hoạt động nuôi trồng thủy sản đến rác thải từ thượng nguồn sông Trà Bồng chảy ra biển rồi tấp ngược vào bờ”.

Hòn Ông ngay gần cửa biển Sa Cần. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Vẻ đẹp của Hòn Ông. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Rác thải trên bãi biển hướng về phía Hòn Ông. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Rác thải làm mất vẻ đẹp bãi biển. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cả vùng xung quanh cửa Sa Cần là một “hợp thể” của vẻ quyến rũ, thơ mộng với Hòn Bà, Hòn Ông, Hòn Trà, nổi bật bởi những quả núi nhỏ với nhiều tảng đá lớn chồng chất lên nhau, đây từng là lựa chọn của nhiều du khách đến tham quan.

Anh Hồ Quang Tâm (tỉnh Quảng Ngãi) ngán ngẩm: “Nghe bãi biển Sa Cần đẹp nên tôi muốn đến chụp ảnh, vậy nhưng vừa bước chân xuống, thấy trước mắt một bãi biển ngập rác, tôi phải quay đi ngay lập tức”.

Khu vực bãi biển Sa Cần có tảng đá dọc bãi biển tạo nên vẻ đẹp độc đáo. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tình trạng ô nhiễm môi trường đã làm mất đi vẻ đẹp vốn có của bãi biển Sa Cần. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bà Võ Thị Hiền, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn cho biết, chính quyền địa phương đã nhiều lần ra quân tổng dọn vệ sinh ở khu vực biển Sa Cần. Tuy nhiên, rác thải từ trên thượng nguồn sông Trà Bồng cùng các nơi khác trôi vào bờ nên khó kiểm soát.

Dự kiến, thời gian tới, chính quyền xã huy động lực lượng tiến hành thu gom rác cố định dọc bờ biển để môi trường biển trong sạch trở lại.

NGUYỄN TRANG