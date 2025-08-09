Nơi mai táng tạm ở gần khu dân cư

Thời gian gần đây, người dân ở thôn Trần Phú, xã Thiên Cầm (tỉnh Hà Tĩnh) lo lắng khi khu vực được chọn mai táng người chết tạm thời ở gần khu dân cư sẽ ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường không khí và nguồn nước ngầm.

Nhận được phản ánh của người dân qua Đường dây nóng Báo SGGP, đầu tháng 8-2025, chúng tôi có mặt tại xã Thiên Cầm để ghi nhận thực tế. Qua quan sát, khu vực Cửa Miếu (ở thôn Trần Phú), nơi đang được sử dụng tạm thời làm điểm mai táng người chết ở địa phương, tọa lạc gần cánh đồng và khu dân cư. Tại đây, ngoài một số ngôi mộ cũ, thời gian qua có thêm nhiều ngôi mộ mới được mai táng.

Ông Nguyễn Tông Bình, Trưởng thôn Trần Phú, cho biết, trước đây, trên địa bàn khi có người chết đều được đưa đến mai táng tại khu vực nghĩa trang Âm Hồn, cạnh Khu du lịch Thiên Cầm. Từ năm 2022, địa phương đã có chủ trương đóng cửa nghĩa trang này để chỉnh trang, mở rộng không gian phát triển Khu du lịch Thiên Cầm. Đồng thời, thông báo cho người dân là đã có quy hoạch xây dựng nghĩa trang mới tại khu vực núi Trộn, giáp ranh giữa xã Yên Hòa và xã Thiên Cầm. Tuy nhiên, hơn 2 năm trôi qua, nghĩa trang cũ đóng cửa nhưng nghĩa trang mới vẫn chưa được xây dựng buộc người dân phải mai táng tại khu vực Cửa Miếu, gần khu dân cư.

Ông Nguyễn Tông Bình (Trưởng thôn Trần Phú) lo lắng khi khu vực Cửa Miếu làm nơi tạm thời mai táng người chết ở gần khu dân cư

Theo ông Nguyễn Tông Bình, thời gian qua đã có 16 ngôi mộ mới của người dân được đưa về mai táng tạm tại khu vực Cửa Miếu. Vì ở quá gần khu dân cư (hộ dân ở gần nhất hơn 100m, hộ xa từ 200-300m) nên người dân hết sức lo lắng sẽ làm ảnh hưởng nguồn nước ngầm. Khu vực này có 223 hộ dân, với 850 nhân khẩu thì gần 100% hộ dân đang sử dụng nước giếng khoan từ độ sâu 6-10m. Đặc biệt, mỗi khi có người mới chết đưa đến khu vực Cửa Miếu mai táng, gia đình đốt giường, chiếu, chăn mùng, quần áo, đồ dùng cá nhân của người chết làm khói đen, bụi bặm theo gió bay vào khu dân cư.

Ông Nguyễn Tông Bình nói thêm, thôn đã tuyên truyền, vận động người dân khi có người thân chết có thể chọn giải pháp hỏa táng nhằm giảm ảnh hưởng môi trường, cuộc sống chung quanh và một số hộ dân đã thực hiện. Tuy nhiên, một số hộ khác do hoàn cảnh khó khăn nên không đủ kinh phí hỏa táng. Thôn đã đề xuất cấp trên xem xét hỗ trợ kinh phí nhưng không có nguồn kinh phí. Ông Nguyễn Văn Tuệ, Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm, cho biết, việc chọn điểm mai táng tạm là giải pháp bất đắc dĩ, vừa qua người dân có ý kiến phản ánh về nghĩa trang, môi trường, địa phương rất chia sẻ và đang từng bước khắc phục các bất cập này.

DƯƠNG QUANG