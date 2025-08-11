Dòng nước thải đen kịt, bốc mùi hôi thối chảy thẳng ra biển Mũi Né

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip do người dân và du khách ghi lại cảnh tượng dòng nước thải đen kịt, bốc mùi hôi thối nồng nặc chảy thẳng ra khu vực bãi biển Mũi Né (đoạn đối diện khu vực đồi cát bay Mũi Né, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng).

Theo nội dung clip, dòng nước thải đen kịt, bốc mùi hôi thối chảy thẳng ra bờ biển, kéo dài hàng chục mét. Việc dòng nước thải xuất hiện gây ô nhiễm môi trường, du khách không dám tắm biển.

Dòng nước thải đen kịt, bốc mùi hôi thối

Một số người có mặt trong clip cho rằng, dòng nước thải này xuất phát từ một resort. Do đó, đề nghị chính quyền địa phương sớm kiểm tra, làm rõ để trả lại môi trường trong lành cho biển Mũi Né.

Tiếp nhận sự việc, chiều 11-8, PV Báo SGGP đã có mặt tại khu vực mà người dân, du khách phản ánh.

Ghi nhận tại hiện trường, dòng nước thải đen kịt như trong clip xuất phát từ gần miệng một ống cống trên đường 716, rồi chảy dài xuống bãi biển. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dòng nước thải đã được lấp cát lại. Tuy nhiên, khi đứng gần khu vực trên, vẫn nhận thấy mùi hôi nồng nặc bốc lên. Dù vị trí dòng thải đã được lấp lại, song trên bãi cát vẫn còn rõ vệt màu đen.

Dù được lấp cát lại nhưng vẫn còn rõ vệt màu đen

Theo ông Lê Thanh Sơn, Chủ tịch UBND phường Mũi Né, đến nay, phường đã tiếp nhận thông tin phản ánh.

Dòng nước đen ngòm chạy dài trên bãi biển Mũi Né do người dân, du khách ghi lại

"Trước mắt, chúng tôi đã chỉ đạo Phòng Kinh tế UBND phường Mũi Né thành lập tổ kiểm tra ngay. Trước hết là kiểm tra khu resort mà người dân phản ánh. Đồng thời, phường cũng lên kế hoạch kiểm tra một số khách sạn, resort trên địa bàn. Nếu phát hiện cơ sở du lịch nào mà không có khu xử lý nước thải thì phải xử phạt nghiêm, tránh tình trạng thải nước sinh hoạt chưa xử lý ra ngoài, ảnh hưởng môi trường du lịch, cảnh quan, khiến du khách phản ứng", Chủ tịch UBND phường Mũi Né Lê Thanh Sơn cho biết.

NGUYỄN TIẾN