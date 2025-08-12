Quảng Ngãi kiến nghị kiểm định chất lượng công trình sau sự cố hư hỏng đường ống thu gom nước thải

Sau sự cố hư hỏng mối nối đường ống thu gom nước thải khiến nước và rác thải tràn ra ngoài, gây ảnh hưởng đời sống người dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh khắc phục sự cố, kiểm định chất lượng công trình.

Sau sự cố khiến nước, rác thải tràn vào hồ, cá của dân nuôi bị chết. Ảnh: HỮU PHÚC

Ngày 12-8, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã báo cáo UBND tỉnh về kết quả kiểm tra, làm việc liên quan đến sự cố môi trường tại Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn liên hợp Ngọc Hồi mà báo chí đã phản ánh.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án và Dịch vụ công ích xã Bờ Y (đơn vị vận hành công trình, thuộc UBND xã Bờ Y) phối hợp với đơn vị thi công khẩn trương khắc phục toàn bộ sự cố do công trình gây ra; thuê đơn vị có đủ chức năng kiểm định chất lượng công trình, làm cơ sở báo cáo, đề xuất cho phép công trình vận hành trở lại, bảo đảm an toàn kỹ thuật.

Sau sự cố, cá trong hồ người dân nuôi bị chết, nằm lẫn lộn với rác thải. Ảnh: HỮU PHÚC

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan phối hợp thống kê, làm việc với các hộ dân bị ảnh hưởng để đánh giá mức độ thiệt hại, làm cơ sở hỗ trợ, bồi thường; hỗ trợ địa phương tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch bệnh ở khu vực bị ảnh hưởng.

Trước đó, tại Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn liên hợp Ngọc Hồi đã xảy ra sự cố hư hỏng mối nối đường ống thu gom nước thải khiến nước và rác thải tràn ra ngoài, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Báo cáo ban đầu, sự cố làm ảnh hưởng đến 8 hộ dân, tổng thiệt hại ước tính khoảng 1,8 tỷ đồng.

Sự cố đã làm thủng một lỗ lớn, khiến rác và nước thải tràn ra ngoài. Ảnh: HỮU PHÚC

Theo Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum, công trình hiện vẫn trong thời gian bảo hành, do đó, đề nghị chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu thi công triển khai các giải pháp khắc phục trong phạm vi bảo hành theo hợp đồng đã ký.

Nước thải tràn ra ngoài, chảy vào hồ nuôi cá của dân, kéo theo cả rác. Ảnh: HỮU PHÚC

