Long Châu và AstraZeneca nâng tầm hợp tác chiến lược về trụ cột thuốc hiếm, liệu pháp thế hệ mới

Vừa qua, Long Châu và AstraZeneca (Anh quốc) tiên phong giới thiệu ba đột phá y khoa cho bệnh hiếm và bệnh mạn tính nặng, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường sớm tiếp cận các liệu pháp thế hệ mới chỉ sau Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.

Từ hôm nay, các giải pháp hỗ trợ điều trị hen nặng, lupus ban đỏ hệ thống, bệnh hiếm tan máu tăng ure huyết không điển hình đã có mặt tại hệ thống gần 2.500 nhà thuốc Long Châu toàn quốc

Tiên phong đưa bước tiến mới trong điều trị hen nặng đến Việt Nam, mở thêm hy vọng cho trăm ngàn bệnh nhân

Long Châu và AstraZeneca ra mắt giải pháp mới, tiên phong ứng dụng hoạt chất tezepelumab. Hoạt chất này được giới chuyên môn kỳ vọng mở ra thêm một hướng tiếp cận điều trị cho bệnh nhân hen nặng chưa được kiểm soát đầy đủ, dù đã kết hợp với các liệu pháp duy trì. Theo báo cáo từ AstraZeneca, với cơ chế tác động lên lymphopoietin mô đệm tuyến ức (TSLP) - một yếu tố “thượng nguồn” trong dòng thác viêm, giải pháp mang đến triển vọng kiểm soát bệnh trên nhiều kiểu hình hen nặng. Qua dữ liệu từ nghiên cứu lâm sàng, tezepelumab góp phần giúp giảm tỷ lệ nhập viện, hỗ trợ cải thiện chức năng hô hấp và giảm phụ thuộc corticosteroid đường uống ở những bệnh nhân phù hợp.

Giải pháp sinh học thế hệ mới chính thức hiện diện tại nhà thuốc Long Châu, gần 55.000 bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống dễ dàng tiếp cận

Lupus ban đỏ hệ thống là (SLE) một bệnh tự miễn mạn tính, có thể ảnh hưởng đồng thời đến nhiều cơ quan như: da, thận, phổi, tim mạch, huyết học, cơ xương khớp và thần kinh trung ương. Theo chuyên gia y tế, tại Việt Nam, tỷ lệ lưu hành bệnh Lupus ban đỏ hệ thống ước tính vào khoảng 20 - 150/100.000 dân, tương đương gần 55.000 người. Bệnh nhân phần lớn được chẩn đoán trong độ tuổi 15 - 45. Bất kỳ ai cũng có thể mắc Lupus ban đỏ hệ thống, kể cả trẻ em.

Long Châu là đơn vị tiên phong đưa các giải pháp thế hệ mới trong điều trị bệnh nặng, bệnh hiếm về Việt Nam

Trong lần hợp tác này, Long Châu và AstraZeneca mang giải pháp ứng dụng hoạt chất anifrolumab đến cho người bệnh Việt Nam, đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) và Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt chỉ định điều trị lupus ban đỏ hệ thống mức độ trung bình đến nặng ở người trưởng thành đang được điều trị tiêu chuẩn. Báo cáo từ nghiên cứu lâm sàng cho thấy, giải pháp này tác động vào đường tín hiệu interferon type I; góp phần cải thiện kiểm soát hoạt động bệnh, giảm nguy cơ bùng phát và hỗ trợ giảm gánh nặng sử dụng corticosteroid kéo dài. Chuyên gia lưu ý, bệnh nhân cần tham khảo ý kiến giới chuyên môn, chỉ sử dụng theo chỉ định từ bác sĩ.

“Điểm tựa” trên hành trình điều trị bệnh hiếm tan máu tăng ure huyết không điển hình

Bên cạnh hen nặng và lupus ban đỏ hệ thống, Long Châu và AstraZeneca còn mở rộng giải pháp hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiếm: hội chứng tan máu ure huyết không điển hình (aHUS). Đây là bệnh hiếm gặp, điển hình với các triệu chứng: thiếu máu tán huyết vi mạch, giảm tiểu cầu và suy thận cấp. Bệnh có quá trình điều trị phức tạp, gây ra gánh nặng về thời gian, tâm lý lẫn chi phí cho người bệnh và gia đình.

Năm 2011, hoạt chất eculizumab đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt để điều trị aHUS. Qua các nghiên cứu, việc sử dụng eculizumab ở bệnh nhân aHUS cho thấy sự thuyên giảm về huyết học và cải thiện chức năng thận, thể hiện rõ qua sự tăng tốc độ lọc cầu thận, giảm protein niệu và giảm sự phụ thuộc vào lọc máu.

Long Châu là đơn vị nhà thuốc tiên phong hợp tác đưa giải pháp này về Việt Nam. Việc mở rộng khả năng tiếp cận hoạt chất eculizumab cho người Việt thể hiện cam kết bền bỉ của các đơn vị trong chiến lược quản lý, đẩy lùi bệnh hiếm trong cộng đồng, “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Long Châu - AstraZeneca mở rộng cơ hội tiếp cận tiến bộ y khoa hàng đầu thế giới cho người dân

Thông qua hợp tác chiến lược với AstraZeneca, Long Châu trở thành hệ thống nhà thuốc tiên phong tại Việt Nam đưa các liệu pháp tiên tiến thế giới, thuốc hiếm đến gần hơn với người dân. Hướng đến tầm nhìn chung “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”, bên cạnh mở rộng danh mục giải pháp sức khỏe, hai bên còn thống nhất triển khai đồng bộ các chương trình: nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh học; tăng cường đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn cho đội ngũ dược sĩ; giúp người bệnh tiếp cận các sản phẩm, chương trình chăm sóc sức khoẻ thuận tiện, đúng nhu cầu.

Hệ thống nhà thuốc Long Châu - cầu nối giúp bệnh nhân Việt tiếp cận thuốc hiếm chính thống và an toàn

Đại diện Long Châu bày tỏ: “Chúng tôi luôn nỗ lực mở rộng danh mục thuốc thế hệ mới, thuốc hiếm, giúp người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận những giải pháp điều trị tiên tiến của y học hiện đại. Tiếp tục hợp tác chiến lược cùng AstraZeneca còn thể hiện cam kết đồng hành dài hạn của Long Châu trong nâng cao sức khỏe cộng đồng, đặc biệt với những nhóm bệnh nhân có hành trình điều trị phức tạp và cần nhiều hỗ trợ hơn”.

QUỲNH ANH