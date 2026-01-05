"Lột xác" để phát triển

Thông tin Công ty TNHH Panko Vina (vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài - FDI, Hàn Quốc) tại Khu công nghiệp Mỹ Phước (phường Bến Cát, TPHCM) kết thúc hoạt động sản xuất từ ngày 1-2-2026, khiến hơn 2.600 công nhân phải nghỉ việc (mặc dù công ty cam đoan thực hiện đầy đủ việc đóng bảo hiểm và chi trả lương cho người lao động đúng pháp luật), vẫn là một tin không vui trong những ngày cận kề Tết Nguyên đán.

Phải nhìn thẳng vào sự thật là những khó khăn trong lĩnh vực gia công dệt nhuộm và may mặc đã được cảnh báo từ khá lâu. Trong bối cảnh môi trường thương mại quốc tế ngày càng phức tạp và khó dự báo, các biện pháp phòng vệ thương mại, hàng rào kỹ thuật, hàng rào xanh và hàng rào lao động đối với ngành dệt may nói riêng và hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề nói chung, ngày càng cao.

Thu hút vốn đầu tư FDI vẫn luôn là một nhiệm vụ quan trọng, và ngày càng quan trọng hơn trong những năm tới, khi Việt Nam phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 chữ số. Cho đến nay, tình hình vẫn đáng lạc quan. Tại TPHCM, năm 2025, đã có 8,37 tỷ USD vốn FDI đăng ký đầu tư.

Lũy kế đến hết năm 2025, TPHCM vẫn là địa phương dẫn đầu cả nước về số dự án và tổng vốn FDI còn hiệu lực, với 20.310 dự án, tổng vốn đăng ký đạt 141,9 tỷ USD. Giới chuyên gia dự báo dòng vốn FDI vào TPHCM vẫn trong xu hướng tăng, đạt khoảng 10,5-11 tỷ USD trong năm 2026.

Một thuận lợi đáng kể trong thu hút FDI là tại kỳ họp thứ 10 vừa qua, Quốc hội đã thông qua hàng loạt đạo luật, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, cởi mở cho các lĩnh vực vốn là thế mạnh của khu vực FDI. Tuy nhiên, xu thế khó đảo ngược trong năm tới và những năm sau là chuyển từ công xưởng gia công sang trở thành trung tâm sản xuất bền vững của khu vực.

TPHCM xác định thu hút FDI theo chiều sâu, hướng tới giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững với trọng tâm là thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, dữ liệu lớn, chuỗi khối, các ngành vật liệu mới, công nghệ sinh học...

Các ngành nghề truyền thống, bao gồm dệt, nhuộm... vẫn cần thiết, nhưng không thể giữ cách làm cũ, nhất là trong môi trường đầu tư quốc tế có tính cạnh tranh cao hơn bao giờ hết.

Tin tốt là Việt Nam sở hữu lợi thế rất lớn khi tham gia hầu hết các hiệp định thương mại tự do lớn, nên được hưởng ưu đãi thuế quan. Bên cạnh đó, tính ổn định chính trị, nhân công khéo léo, cần cù, với chi phí hợp lý và một thị trường nội địa hơn 100 triệu dân cũng là những điểm cộng rất đáng kể mà các doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực “cũ” nhưng biết áp dụng cách làm “mới” vẫn có thể trụ vững và thành công.

ANH THƯ