TPHCM thu hút hơn 6,8 tỷ USD vốn FDI trong 8 tháng đầu năm

Chiều 9-9, UBND TPHCM tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2025, đồng thời đề ra nhiệm vụ trọng tâm tháng 9-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Nguyễn Công Vinh cho biết, trong 8 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 524.234 tỷ đồng, đạt 78,1% dự toán năm và tăng 15,5% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thu từ tiền sử dụng đất đạt hơn 39.754 tỷ đồng, bằng 391,3% so với cùng kỳ.

Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Nguyễn Công Vinh báo cáo. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM cũng ghi nhận sự gia tăng mạnh của dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với trên 6,8 tỷ USD, tăng 58,02% so với cùng kỳ năm 2024. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) lũy kế 8 tháng tăng 6% so với cùng kỳ, trong đó 4 ngành công nghiệp trọng điểm tăng 11%, và 3 ngành công nghiệp truyền thống tăng 10,6%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng ước đạt 166.243 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ; lũy kế 8 tháng đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lữ hành tháng 8 tăng đến 38,9%.

Các hoạt động xây dựng kinh tế số, xã hội số tiếp tục được củng cố và tăng cường. Hoạt động đối ngoại được tổ chức hiệu quả với các hoạt động gặp gỡ, tiếp đón quốc tế. An ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững...

Đại biểu dự phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về phát triển KH-CN, thành phố đạt một số kết quả nghiên cứu nổi bật đã được ghi nhận như: tổ chức giám định, nghiệm thu nhiều đề tài, nhiệm vụ quan trọng. Trong đó có “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ định vị và livestream phục vụ chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Cảnh sát PCCC&CNCH”; “Chính sách chủ động về thị trường lao động đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững tại Thành phố” và “Nghiên cứu xây dựng mô hình xã nông thôn mới thông minh”. Đối với hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng suất và đổi mới sáng tạo, công tác phát triển tài sản trí tuệ được đẩy mạnh, đã tổ chức 3 khóa huấn luyện nâng cao năng lực quản trị tài sản trí tuệ; tư vấn, hướng dẫn cho 17 tổ chức, cá nhân thực hiện 18 hồ sơ xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời hỗ trợ cung cấp ý kiến chuyên môn cho các cơ quan thực thi pháp luật đối với 70 nhãn hiệu. Thành phố cũng đã làm việc với Công ty Cổ phần Sàn giao dịch tín chỉ CARBON ASEAN (CCTPA) về định hướng kết nối và xây dựng chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia thị trường tín chỉ carbon. Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nổi bật là sự kiện “Ngày hội Xúc tiến Giao thương – Cánh cửa Kết nối thị trường Hàn – Việt 2025” (Mega us expo 2025) được tổ chức thành công, thu hút sự tham gia của 200 doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam.

Đẩy nhanh dự án trọng điểm

Theo Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, từ nay đến cuối năm 2025, khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi quyết tâm cao, hành động đồng bộ và quyết liệt của toàn hệ thống chính trị để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Trên cơ sở đó, UBND TPHCM xác định nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục thực hiện kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cụ thể, thành phố khẩn trương thẩm định để trình UBND TPHCM ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ cho các đơn vị sau sắp xếp. Hoàn thiện việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và giao biên chế năm 2025.

Lãnh đạo ngành Thống kê thảo luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngoài ra, thành phố đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm đạt 8,5%. Quản lý chặt chẽ chi tiêu, ưu tiên vốn cho các công trình trọng điểm, dự án dân sinh cấp thiết và các chính sách an sinh xã hội.

Đồng thời, thành phố cũng tập trung hoàn tất điều chỉnh, bổ sung “Đề án xây dựng trình Quốc hội ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15”. Đây sẽ là khung pháp lý quan trọng để thành phố triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh dự án trọng điểm, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công và chuẩn bị đầu tư. Đẩy mạnh công tác xây dựng quy hoạch, phát triển hạ tầng, nhà ở xã hội; giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, vướng mắc. Thành phố cũng triển khai đồng bộ các giải pháp khai thác hiệu quả nguồn thu từ đất, trong đó ưu tiên hoàn tất thủ tục để tổ chức đấu giá 3 lô đất và 3.790 căn hộ chung cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Song song đó, đôn đốc tiến độ các dự án nhà máy đốt rác phát điện, góp phần xử lý rác bền vững, bảo vệ môi trường đô thị.

NGÔ BÌNH