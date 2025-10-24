LOTTE MART Phan Thiết tái xuất ấn tượng với mô hình siêu thị kiểu mẫu mới

Sau thời gian nâng cấp toàn diện, LOTTE MART Phan Thiết vừa được đầu tư nâng cấp thành công theo mô hình siêu thị kiểu mẫu mới.

Mô hình này được triển khai đầu tiên tại LOTTE MART West Lake và LOTTE MART Ba Đình (Hà Nội), đã chinh phục được người tiêu dùng hiện đại, cũng như du khách bằng không gian hiện đại và trải nghiệm mua sắm kết hợp giải trí hoàn hảo.

Đa dạng chương trình ưu đãi nhân dịp khai trương diện mạo mới của LOTTE MART Phan Thiết

Đại diện LOTTE MART Việt Nam cho biết: “Phan Thiết là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của Việt Nam và cũng là đô thị đang phát triển năng động từng ngày. Với định hướng nâng cấp theo hướng hiện đại và đẳng cấp hơn, LOTTE MART Phan Thiết sẽ trở thành điểm đến mua sắm, vui chơi, giải trí yêu thích của người dân địa phương, đồng thời là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách khi đến với thành phố biển xinh đẹp này. Hơn nữa, việc đưa mô hình siêu thị kiểu mới đi vào hoạt động còn góp phần làm cho diện mạo đô thị Phan Thiết hiện đại và văn minh hơn.”

Với mô hình siêu thị kiểu mới, LOTTE MART Phan Thiết được thiết kế thành một không gian mua sắm hiện đại và thoải mái, với nhiều khu vực riêng biệt trưng bày đa dạng nhóm sản phẩm.

Khu vực Yorihada Kitchen bày bán thực phẩm chế biến sẵn mang đậm dấu ấn Hàn Quốc và đa dạng phong cách ẩm thực quốc tế

Điểm nhấn nổi bật trong lần trở lại này, Yorihada Kitchen và Poongmiso Bakery là hai khu vực ẩm thực mang đậm dấu ấn Hàn Quốc, nơi khách hàng có thể vừa mua sắm vừa thưởng thức những món ăn ngon trong không gian sang trọng, hiện đại và tinh tế.

Cụ thể, khu vực thực phẩm chế biến sẵn trước đây được nâng cấp thành Yorihada Kitchen, nơi phục vụ các món ăn chuẩn vị Hàn. Tiệm bánh Poongmiso sẽ mang đến những chiếc bánh tươi ngon, được làm thủ công từ nguồn nguyên liệu cao cấp, hứa hẹn trở thành điểm đến yêu thích của các tín đồ ẩm thực.

Quầy bánh Poongmiso mang đến cho khách hàng hương vị bánh truyền thống Hàn Quốc với phong cách làm bánh châu Âu

Bên cạnh đó, khu trưng bày các sản phẩm nhãn hàng riêng Choice L trở lại trong diện mạo mới sẽ bày bán hàng loạt sản phẩm chất lượng cao với mức giá hợp lý.

Đặc biệt, LOTTE MART Phan Thiết còn dành riêng khu vực “Popular Gift Items” trưng bày đặc sản địa phương, phục vụ nhu cầu mua sắm quà tặng của du khách.