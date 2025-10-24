LOTTE MART Phan Thiết tái xuất ấn tượng với mô hình siêu thị kiểu mẫu mới

Mô hình này được triển khai đầu tiên tại LOTTE MART West Lake và LOTTE MART Ba Đình (Hà Nội), đã chinh phục được người tiêu dùng hiện đại, cũng như du khách bằng không gian hiện đại và trải nghiệm mua sắm kết hợp giải trí hoàn hảo.
Đại diện LOTTE MART Việt Nam cho biết: “Phan Thiết là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của Việt Nam và cũng là đô thị đang phát triển năng động từng ngày. Với định hướng nâng cấp theo hướng hiện đại và đẳng cấp hơn, LOTTE MART Phan Thiết sẽ trở thành điểm đến mua sắm, vui chơi, giải trí yêu thích của người dân địa phương, đồng thời là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách khi đến với thành phố biển xinh đẹp này. Hơn nữa, việc đưa mô hình siêu thị kiểu mới đi vào hoạt động còn góp phần làm cho diện mạo đô thị Phan Thiết hiện đại và văn minh hơn.”
Với mô hình siêu thị kiểu mới, LOTTE MART Phan Thiết được thiết kế thành một không gian mua sắm hiện đại và thoải mái, với nhiều khu vực riêng biệt trưng bày đa dạng nhóm sản phẩm.
Điểm nhấn nổi bật trong lần trở lại này, Yorihada Kitchen và Poongmiso Bakery là hai khu vực ẩm thực mang đậm dấu ấn Hàn Quốc, nơi khách hàng có thể vừa mua sắm vừa thưởng thức những món ăn ngon trong không gian sang trọng, hiện đại và tinh tế.
Cụ thể, khu vực thực phẩm chế biến sẵn trước đây được nâng cấp thành Yorihada Kitchen, nơi phục vụ các món ăn chuẩn vị Hàn. Tiệm bánh Poongmiso sẽ mang đến những chiếc bánh tươi ngon, được làm thủ công từ nguồn nguyên liệu cao cấp, hứa hẹn trở thành điểm đến yêu thích của các tín đồ ẩm thực.
Bên cạnh đó, khu trưng bày các sản phẩm nhãn hàng riêng Choice L trở lại trong diện mạo mới sẽ bày bán hàng loạt sản phẩm chất lượng cao với mức giá hợp lý.
Đặc biệt, LOTTE MART Phan Thiết còn dành riêng khu vực “Popular Gift Items” trưng bày đặc sản địa phương, phục vụ nhu cầu mua sắm quà tặng của du khách.
Từ ngày 20-10 đến 31-10, khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 800.000 đồng tại khu vực siêu thị hoặc các gian hàng thuê sẽ được tặng vé vui chơi miễn phí.
Tiếp đó, từ 23-10 đến 26-10, khách hàng có hóa đơn từ 500.000 đồng tại khu vực siêu thị được nhận ngẫu nhiên 1 trong các voucher với ưu đãi mua 1 tặng 1, giảm giá lên đến 50% từ các thương hiệu như Highland Coffee, Mediacare, Maybi Fashion…