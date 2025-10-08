Miền Bắc: Thời tiết đang tốt dần lên

Sau những ngày mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng tại các tỉnh: Cao Bằng, Thái Nguyên và Lạng Sơn, chiều 8-10, ông Lê Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Đài Khí tượng - Thủy văn Bắc bộ (Cục Khí tượng - Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, thời tiết ở miền Bắc đang dần chuyển tốt, song lũ trên nhiều sông vẫn ở mức cao và một số nơi còn vượt mức lịch sử.

“Nguyên nhân chính của đợt mưa lũ là hoàn lưu bão số 11 sau khi vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã suy yếu thành vùng áp thấp, kết hợp với đới gió Đông Nam hoạt động mạnh và gió Tây Nam từ vịnh Bengan, tạo vùng hội tụ gió trên khu vực Việt Bắc”, ông Lê Ngọc Quyền thông tin.

Ông Lê Ngọc Quyền trả lời phỏng vấn báo chí ngày 8-10

Theo đó, chỉ trong vòng 36 giờ từ sáng 6-10 đến tối 7-10, lượng mưa tại Thái Nguyên đạt 200-400mm, có nơi gần 600mm; Cao Bằng và Lạng Sơn phổ biến 100-200mm, có điểm trên 300mm. Lượng mưa này vượt tổng trung bình tháng 10 hàng năm, khiến nhiều khu vực ngập sâu do địa hình dốc và hệ thống sông hẹp, thoát nước chậm.

Theo Đài Khí tượng - Thủy văn Bắc bộ, từ hôm nay, 8-10, tại khu vực Bắc bộ, thời tiết đã tốt dần, có nắng, mưa rào và dông chỉ còn cục bộ, không còn khả năng mưa lớn trên diện rộng.

Sáng nay 8-10, Hà Nội mưa to nhưng đến chiều bắt đầu nắng ráo

Tuy nhiên, mực nước các sông vẫn cao. Trong 24 giờ qua, nhiều trạm thủy văn như Gia Bảy (sông Cầu), Hữu Lũng (sông Trung), Cầu Sơn (sông Thương) đã vượt báo động 3 tới 2-5m và đều cao hơn mức lũ lịch sử. Hiện, nước lũ trên các sông cơ bản đang xuống dần, song sông Trung (Lạng Sơn) và sông Cầu (Bắc Ninh) còn lên chậm, dự báo đạt đỉnh vào tối nay, 8-10, hoặc sáng mai, 9-10, vượt báo động 3 khoảng 1-2m.

Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) hôm nay 8-10 vẫn chìm trong nước lũ. Ảnh: TRƯỜNG GIANG

“Ngập lụt tại Thái Nguyên có thể còn kéo dài 3-4 ngày, riêng các khu vực thấp trũng ở Đồng Hỷ, Phú Bình, Đại Từ có thể lâu hơn. Ở Bắc Ninh và Lạng Sơn, ngập sâu 2-3 ngày, trong khi tại Cao Bằng khoảng 1-2 ngày”, Phó Giám đốc Đài Khí tượng - Thủy văn Bắc bộ thông tin.

PHÚC HẬU