Lừa đưa 17 người ra nước ngoài cưỡng bức lao động, lãnh 14 năm tù

Ngày 16-4, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Quý (sinh năm 2000, thường trú tại phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) 10 năm tù về tội “Mua bán người” và 4 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt là 14 năm tù. Bị cáo còn bị buộc bồi thường, hoàn trả cho các bị hại gần 300 triệu đồng.

Theo cáo trạng, từ tháng 11-2022 đến tháng 10-2023, Quý sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo đăng thông tin tuyển người sang Thái Lan và Myanmar làm các công việc như chăm sóc khách hàng online, lắp ráp linh kiện điện tử, với mức lương khoảng 12 triệu đồng/tháng; chi phí đi lại do công ty chi trả.

Tin lời quảng cáo, nhiều người được Quý hướng dẫn làm hộ chiếu, xuất cảnh. Tuy nhiên, khi đến Thái Lan hoặc Myanmar, họ bị giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân và bị đưa vào làm việc tại các công ty do người Trung Quốc quản lý. Công việc thực tế không đúng như cam kết ban đầu, mà là lập tài khoản mạng xã hội giả để kết bạn, dụ dỗ người khác tham gia các ứng dụng đầu tư, mua hàng tích điểm nhằm chiếm đoạt tiền.

Các nạn nhân bị giao chỉ tiêu lừa được tối thiểu 70 triệu đồng mỗi tháng mới được hưởng 20% số tiền chiếm đoạt. Nếu không đạt, họ bị đánh, buộc làm việc đến 2-3 giờ sáng và bị đe dọa bán sang nơi khác. Người không đồng ý làm việc phải bồi thường từ 80 đến 175 triệu đồng, được gọi là chi phí đi lại, ăn ở.

Cơ quan điều tra xác định Quý đã đưa 17 người xuất cảnh sang Thái Lan và Myanmar để cưỡng bức lao động; trong đó có người bị chuyển qua nhiều công ty khác. Một số nạn nhân sau đó được trao trả về Việt Nam hoặc tự tìm cách trốn thoát.

Ngoài ra, vào tháng 6-2023, Quý hứa bố trí việc làm tại một quán bar ở Myanmar cho C.T.N. với mức lương 500 USD/tháng. Khi sang Myanmar, N. bị giữ giấy tờ và bị quản lý chặt chẽ. Gia đình N. đã chuyển hơn 178 triệu đồng theo yêu cầu của Quý để chuộc lại giấy tờ, tránh bị bán sang nơi khác và lo thủ tục đưa N. về nước.

TẤN THÁI