Phát hiện cơ sở chứa gần 9.000 lít rượu có dấu hiệu vi phạm

Ngày 13-4, đoàn kiểm tra Phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường (Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước, Bộ Công thương) phối hợp Đội Quản lý thị trường số 8 (Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội) và Công an xã Phù Đổng kiểm tra đột xuất một điểm tích trữ, kinh doanh rượu tại xã Phù Đổng, Hà Nội.

Những can rượu được đưa từ khu vực Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) về xã Phù Đổng (Hà Nội) để chờ bán. Ảnh: DMS

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở do ông N.V.H. (trú tỉnh Phú Thọ) làm chủ hộ kinh doanh. Địa điểm kiểm tra không trùng với địa chỉ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho chứa rượu tại xã Phù Đổng. Ảnh: DMS

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 9.000 lít rượu các loại như rượu nếp men lá, rượu táo mèo, rượu mơ rừng, cùng một số tem nhãn, máy san chiết, đóng gói. Một số sản phẩm có dán tem sản xuất trong nước; nhiều can nhựa chứa rượu màu chỉ dán nhãn để phân biệt chủng loại.

Các loại rượu như nếp, men lá, táo mèo, mơ rừng... tại cơ sở ở xã Phù Đổng. Ảnh: DMS

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không có mặt. Người đại diện theo ủy quyền chưa xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép sản xuất rượu và các chứng từ liên quan theo quy định.

Theo trình bày của người đại diện, toàn bộ số hàng hóa được vận chuyển từ tỉnh Phú Thọ về cơ sở ở xã Phù Đổng. Khi có đơn hàng, cơ sở thực hiện san chiết, đóng gói theo nhu cầu để đưa ra thị trường. Cơ sở này hoạt động từ đầu năm 2025 đến nay.

Kết quả kiểm đếm ban đầu xác định gần 9.000 lít rượu có dấu hiệu vi phạm, ước trị giá khoảng 300 triệu đồng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

