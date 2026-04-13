Tuyên án vợ chồng cựu chủ tịch đậu phộng Tân Tân

Ngày 13-4, Hội đồng xét xử TAND Khu vực 16, TPHCM, đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Tân, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tân Tân 3 năm 9 tháng tù về tội "Không chấp hành án" và tội "Trốn thuế".

Cụ thể, bị cáo Tân bị tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù về tội "Không chấp hành án", 2 năm 6 tháng về tội "Trốn thuế". Tổng hợp hình phạt là 3 năm 9 tháng tù.

Trong vụ này, các bị cáo Trần Quốc Tuấn (em trai bị cáo Tân), Châu Ngọc Phụng (vợ bị cáo Tân) cùng bị tuyên phạt 9 tháng tù về tội "Không chấp hành án".

Phiên tòa tuyên án các bị cáo, ngày 13-4

Trước đó, tháng 7-2025, TAND khu vực 16 tiếp tục trả hồ sơ điều tra bổ sung lần thứ 3. Đến tháng 11-2025, vụ án tiếp tục được đưa ra xét xử sơ thẩm nhưng phải hoãn nhiều lần vì nhiều lý do khác nhau.

Đến ngày 9-4-2026, TAND khu vực 16 đưa vụ án ra xét xử trở lại. Ngày 13-4, sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên các mức án nêu trên.

Công ty CP Tân Tân do ông Trần Quốc Tân làm đại diện pháp luật. Công ty có trụ sở tại phường Đông Hòa, TPHCM (trước đây là phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) chuyên gia công sản xuất hàng nông sản và thực phẩm chế biến, kinh doanh đậu phộng các loại... Công ty có vốn đăng ký 80 tỷ đồng, tương đương 8 triệu cổ phần, do 3 cổ đông Trần Quốc Tân, Châu Ngọc Phụng và Trần Quốc Tuấn góp vốn.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 7-2011, ông Tân chuyển nhượng khoảng 3,6 triệu cổ phần cá nhân cho bà Nguyễn Thị Thanh (62 tuổi, ngụ TPHCM) với giá 36,6 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất thủ tục, bà Thanh yêu cầu HĐQT triệu tập Đại hội cổ đông bất thường để bầu lại HĐQT và đề nghị cung cấp thông tin hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính...

Yêu cầu này không được thực hiện. Do đó, tháng 11-2015, bà Thanh khởi kiện ra TAND tỉnh Bình Dương.

Gần 3 năm sau, tòa xét xử, tuyên buộc HĐQT Công ty CP Tân Tân phải triệu tập Đại hội cổ đông bất thường để bầu lại HĐQT theo quy định. Công ty cũng phải cho bà Thanh tiếp cận hồ sơ, trích lục sổ sách, biên bản, nghị quyết HĐQT và báo cáo tài chính định kỳ.

Giữa tháng 6-2019, sau khi bản án có hiệu lực, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bình Dương ra quyết định thi hành án. Tuy nhiên, các bị cáo Tân, Phụng và Tuấn không chấp hành nên đã bị cưỡng chế thi hành án. Công ty vẫn không thực hiện, nên cơ quan thi hành án kiến nghị khởi tố về hành vi "Không chấp hành án".

Trước đó, tháng 7-2025, TAND khu vực 16 đã mở phiên tòa xét xử 3 bị cáo Tân, Phụng, Tuấn

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng phát hiện, ông Tân cho thuê nhà, xưởng và kho của Công ty CP, có phát sinh doanh thu nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai và không báo cáo thuế. Hành vi này đã trốn thuế hơn 1,9 tỷ đồng.

Trong năm 2014, Công ty CP Tân Tân còn để ngoài sổ sách các khoản thu từ hoạt động bán hàng và gia công, dù vẫn xuất hóa đơn. Hành vi này làm phát sinh số tiền thuế không nộp hơn 1,5 tỷ đồng, nâng tổng số tiền trốn thuế lên hơn 3,4 tỷ đồng.

TÂM TRANG