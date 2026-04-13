Triệt xóa tụ điểm đánh bạc trá hình tại khách sạn

Ngày 13-4, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp Công an phường An Hải triệt xóa một tụ điểm tổ chức đánh bạc trái phép núp bóng giải đấu poker, tạm giữ 3 đối tượng liên quan.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, ngày 10-4, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường An Hải kiểm tra khách sạn Wyndham Soleil Danang Hotel (số 194 Võ Nguyên Giáp, phường An Hải), phát hiện Câu lạc bộ Bridge & Poker Sports Club tổ chức hoạt động quy mô lớn.

Tại thời điểm kiểm tra, có 21 bàn poker, trong đó 13 bàn đang hoạt động với 86 người tham gia. Đồng thời, có 4 giải đấu “tập huấn” poker đang diễn ra với hình thức thu tiền mua vé tham gia, phân chia thứ hạng và trao thưởng. Qua xác minh, tổng số tiền người chơi đã nộp để tham gia các giải đấu trong ngày lên đến hơn 637 triệu đồng.

Cơ quan công an xác định, các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa hoạt động thể thao để tổ chức đánh bạc trá hình. Hình thức trao thưởng bằng hiện vật như điện thoại, voucher khách sạn nhưng thực chất được quy đổi thành tiền mặt để thu lợi bất chính.

Hoạt động tổ chức được điều hành chặt chẽ, có sự tham gia của nhiều đối tượng người nước ngoài, phân công vai trò cụ thể từ quản lý, thu ngân, chia bài đến điều phối giải đấu. Hệ thống vận hành sử dụng thiết bị điện tử để quản lý người chơi, tính toán giải thưởng và kiểm soát dòng tiền.

Tang vật được công an thu giữ. Ảnh: CACC

Lực lượng chức năng đã thực hiện quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chang Heng Kit (sinh năm 1986, quốc tịch Trung Quốc), Lei Wai Nga (sinh năm 1987, quốc tịch Trung Quốc) và Đinh Văn Hùng (sinh năm 1996, trú tỉnh Quảng Ninh) để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc.

Tang vật được thu giữ tại hiện trường gồm 21 bàn poker, hệ thống máy tính, màn hình hiển thị, dữ liệu quản lý người chơi, tiền thu từ hoạt động tổ chức giải đấu, hơn 100 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò từng đối tượng và mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

