Khởi tố 2 đối tượng cho vay lãi suất hơn hơn 530%/năm

Chiều 16-4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trên không gian mạng.

Hai đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tại tỉnh Ninh Bình) và Phạm Huỳnh Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang).

Trúc và Tuấn

Điều tra ban đầu, hai đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook khác nhau thường xuyên đăng tải bài viết quảng cáo cho vay góp ngày trên các hội, nhóm tại địa bàn TP Huế. Các đối tượng sử dụng Zalo để liên hệ, sau đó hẹn người vay gặp trực tiếp tại các quán cà phê nhằm thỏa thuận về số tiền, lãi suất và phương thức trả góp.

Với khách vay lần đầu, các đối tượng thu phí hồ sơ 15% trên tổng số tiền vay (trừ trực tiếp vào tiền giải ngân); các lần vay sau mức phí là 10%. Hằng ngày, người vay phải chuyển tiền góp vào tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định. Trường hợp chậm trả, các đối tượng liên tục nhắn tin, gọi điện với lời lẽ đe dọa, gây áp lực buộc người vay phải thanh toán. Đáng chú ý, có trường hợp lãi suất vay phải trả lên đến 530,91%/năm.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố 2 đối tượng cho vay lãi suất hơn 530%/năm

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

VĂN THẮNG

