Pháp luật

Bắt 2 đối tượng vận chuyển 24.000 viên hồng phiến

SGGPO

Đối tượng khai nhận vận chuyển thuê 24.000 viên hồng phiến từ một người lạ ở khu vực biên giới xã Sơn Kim 1 (tỉnh Hà Tĩnh) đến địa bàn xã Trung Lộc (tỉnh Nghệ An) để lấy tiền công.

Video: Phá vụ vận chuyển 24.000 viên hồng phiến tại khu vực biên giới Hà Tĩnh

Chiều 15-4, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vừa triệt phá vụ vận chuyển 24.000 viên hồng phiến tại khu vực biên giới tỉnh Hà Tĩnh.

Tang vật vụ án

Theo thông tin ban đầu, thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án HT126 do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh xác lập, vào lúc 8 giờ 30 ngày 12-4, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Phòng Nghiệp vụ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) chủ trì, phối hợp với PC04 Công an tỉnh Nghệ An và PC04 Công an tỉnh Hà Tĩnh, bắt giữ đối tượng Hoàng Đức Khẩn (sinh năm 2001, trú xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An), khi đang mang một chiếc ba lô bên trong chứa 24.000 viên hồng phiến.

Lực lượng chức năng lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa

Tiếp tục mở rộng điều tra, khai thác nóng đối tượng, lực lượng chức năng bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 1994, trú xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu 2 đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ một người lạ ở khu vực biên giới xã Sơn Kim 1 (tỉnh Hà Tĩnh) đến địa bàn xã Trung Lộc (tỉnh Nghệ An) để lấy tiền công 30 triệu đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật 24.000 viên hồng phiến
Tin liên quan
DƯƠNG QUANG

