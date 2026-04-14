Phát hiện hơn 1.600 lít hóa chất nghi xăng RON 95 giấu trong vườn chuối

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phát hiện 70 can nhựa bên trong chứa chất lỏng màu vàng, nghi xăng RON 95 (khoảng 24 lít/can) không người trông coi, được ngụy trang, che đậy dưới những bụi chuối.

Chiều 14-4, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết, sáng cùng ngày, Sở KH-CN tỉnh Quảng Trị đã lấy mẫu để giám định số lượng chất lỏng màu vàng, nghi xăng RON 95 do Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo vừa phát hiện và thu giữ.

Ngày 13-4, lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phát hiện 70 can nhựa bên trong chứa chất lỏng màu vàng, nghi xăng RON 95 (khoảng 24 lít/can) không người trông coi, được ngụy trang, che đậy dưới những bụi chuối, gần lối vào khu công nghiệp thuộc thôn Bích La Đông, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Nghi ngờ là xăng RON 95 do các đối tượng buôn lậu tập kết, chờ vận chuyển sang Lào tiêu thụ nên Tổ công tác tiến hành lập biên bản thu giữ và điều tra xử lý theo quy định.

Thượng tá Nguyễn Đình Phong, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cho biết, trước diễn biến phức tạp của tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới Việt Nam - Lào, từ đầu tháng 4 đến nay, đơn vị đã phối hợp với cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ 7 vụ vận chuyển trái phép xăng dầu, thu giữ khoảng 8.000 lít xăng dầu các loại, cùng 5 đối tượng liên quan.

Xăng dầu các loại được phát hiện khi các đối tượng vận chuyển từ Việt Nam qua Lào bằng thùng kim loại ngụy trang dưới gầm xe đầu kéo hoặc tập kết tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào để xé lẻ, sử dụng xe máy đưa sang Lào tiêu thụ.

