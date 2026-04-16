Công an TPHCM triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc đông y giả

Ngày 16-4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt để tạm giam Thái Chánh Kiên, Mã Du Thái và Văn Tất Khang (cùng ngụ TPHCM) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

Trước đó, cuối tháng 3-2026, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM phát hiện đối tượng vận chuyển hàng hóa nghi vấn, lưu thông trên đường Âu Cơ (TPHCM) nên dừng xe khám xét.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thi hành quyết định khởi tố bị can

Từ lời khai của đối tượng, Công an TPHCM đã khám xét, triệt phá cơ sở sản xuất thuốc giả hoạt động tại nhiều địa điểm.

Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 4.000 hộp thuốc thành phẩm, khoảng 790kg viên nén, viên nang, cùng số lượng lớn bao bì, tem nhãn, máy móc.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2021 Thái Chánh Kiên tổ chức sản xuất thuốc đông y không phép.

Công an TPHCM triệt phá cơ sở sản xuất thuốc giả

Đến cuối năm 2024, Thái Chánh Kiên chuyển sang sản xuất thuốc giả, in nhãn mác nguồn gốc nước ngoài để tiêu thụ.

Đáng chú ý, kết quả giám định cho thấy một số sản phẩm thuốc giả có trộn Paracetamol - hoạt chất thường dùng trong thuốc giảm đau, hạ sốt. Việc sử dụng không kiểm soát, không đúng liều lượng và theo chỉ định của bác sĩ, Paracetamol tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.

Công an TPHCM xác định Thái Chánh Kiên giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp điều hành, Mã Du Thái và Văn Tất Khang giúp sức trong thiết kế, in ấn bao bì.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ nguồn nguyên liệu, đường dây tiêu thụ và vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

MẠNH THẮNG - KIẾN VĂN