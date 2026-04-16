Khởi tố, bắt tạm giam người “xây nhầm” gần 50 căn nhà trên đất người khác

Ngày 16-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Văn Hoàng (SN 1969, ngụ TPHCM) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an đọc quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Văn Hoàng. Ảnh: CTV

Theo hồ sơ vụ án, diện tích đất hơn 6.400m² tại thửa đất số 87, tờ bản đồ số 16, ở phường Tân Phước Khánh trước đây (nay là phường Tân Khánh, TPHCM), đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Trương Minh Ký từ năm 1999.

Từ năm 2017, ông Lê Văn Hoàng cùng một số cá nhân khác đã chiếm một phần thửa đất này để xây nhà tạm, sau đó tự ý phân lô, chuyển nhượng trái quy định, dẫn đến tranh chấp với ông Ký. Năm 2019, ông Ký đã khởi kiện ông Hoàng.

Mặc dù TAND thị xã Tân Uyên (trước đây) đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời vào tháng 12-2019, cấm thay đổi hiện trạng đất, song hoạt động xây dựng tại đây vẫn diễn ra rầm rộ.

Đến tháng 11-2023, trên thửa đất đang tranh chấp đã hình thành khu dân cư tự phát với 48 công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Liên quan vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất” tại thửa đất này, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 23-7-2024, TAND TP Tân Uyên (trước đây) tuyên buộc các bị đơn tháo dỡ công trình, trả lại đất cho ông Ký. Tuy nhiên, ông Hoàng cùng 71 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã kháng cáo.

Sau đó, HĐXX TAND tỉnh Bình Dương (trước đây) quyết định hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra bổ sung do nhận thấy vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp.

Đáng chú ý, tại Bản án dân sự phúc thẩm số 622/2024/DS-PT, HĐXX TAND tỉnh Bình Dương (trước đây) nhận định hành vi của ông Lê Văn Hoàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự với các tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”.

Cuối tháng 2-2025, TAND TP Tân Uyên trước đây (nay là TAND khu vực 17, TPHCM) có văn bản kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra xem xét xử lý hình sự đối với những sai phạm của ông Lê Văn Hoàng.

Đến tháng 12-2025, Công an TPHCM chính thức khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

MẠNH THẮNG