Bắt tạm giam bị can cầm đầu đường dây đổ trái phép hơn 20.000 tấn chất thải

Tối 14-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM cho biết đã bắt tạm giam Lê Thị Thùy Trang (sinh năm 1977, ngụ phường An Lạc) cùng 6 đồng phạm về tội “Gây ô nhiễm môi trường” và “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Theo kết quả điều tra, Lê Thị Thùy Trang cầm đầu, thành lập và điều hành một “hệ sinh thái” gồm nhiều pháp nhân như: Công ty TM Thịnh Phát, Công ty An Bình, Công ty Đất Xanh Miền Nam.... Trang đứng sau chỉ đạo toàn bộ, nhưng không đứng tên pháp lý mà thuê người khác làm giám đốc đại diện.

Cơ quan điều tra thực hiện quyết định tố tụng đối với các đối tượng

Lợi dụng vỏ bọc là các công ty có giấy phép xử lý môi trường, Trang cho ký nhiều hợp đồng xử lý chất thải với giá “siêu rẻ” để thu gom bùn thải, xỉ than, bột đá từ các nguồn thải tại TPHCM và các tỉnh phía Nam.

Sau đó, Trang chỉ đạo các lái xe đổ thải trái phép trực tiếp ra môi trường hoặc bán cho các cá nhân có nhu cầu san lấp mặt bằng.

Hiện trường một số địa điểm liên quan được cơ quan công an theo dõi, củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý

Để che mắt lực lượng chức năng, đường dây này thường xuyên thực hiện “động tác giả” bằng cách chở chất thải về kho bãi của công ty để chờ xử lý nhưng thực tế lại đem đi chôn lấp trái phép.

Tính từ đầu năm 2024 đến khi bị triệt phá, các công ty do Trang điều hành đã đổ thải trái phép tại 11 điểm trên địa bàn TPHCM, Đồng Tháp, Tây Ninh. Tổng khối lượng thống kê trên sổ sách lên tới 20.160 tấn.

Cơ quan công an kiểm tra, lấy mẫu chất thải tại các địa điểm để trưng cầu giám định, phục vụ công tác điều tra

Bên cạnh đó, nhằm hợp thức hóa chứng từ và cân đối hóa đơn đầu vào, Trang đã chỉ đạo nhân viên mua hàng trăm tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống từ Công ty Thành Lập với chi phí từ 3,2 - 6% giá trị hàng hóa.

Trước đó, trong đợt cao điểm tấn công tội phạm vào ngày 26-3, Cục Cảnh sát môi trường phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TPHCM đã huy động gần 100 trinh sát, điều tra viên đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 6 địa điểm.

Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 50.000 USD, gần 2 tỷ đồng tiền mặt, hàng chục sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, thiết bị phục vụ hành vi phạm tội.

Cơ quan công an thu giữ tài liệu, tang vật

Ngày 10-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thị Thùy Trang và 6 đồng phạm về tội “Gây ô nhiễm môi trường” (Điều 235 BLHS) và tội “Mua bán trái phép hóa đơn” (Điều 203 BLHS).

Đến ngày 13-4, Viện KSND TPHCM đã phê chuẩn các lệnh nêu trên để thực hiện bắt tạm giam các đối tượng.

Cơ quan công an làm việc với Lê Thị Thuỳ Trang

Vụ việc do Cục Cảnh sát môi trường phối hợp các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TPHCM đấu tranh, triệt phá.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các pháp nhân và đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.