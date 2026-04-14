Đã có kết quả thẩm định giá 2 chiếc túi Hermès của bà Trương Mỹ Lan

Thi hành án Dân sự (THADS) TPHCM vừa ra thông báo về kết quả thẩm định giá tài sản đối với 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại một phiên toà xét xử

Theo kết quả tại chứng thư thẩm định giá, túi Hermès size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi có giá hơn 1,7 tỷ đồng; túi Hermès size 30 màu trắng, không đính đá hay vật liệu gì bên trên có giá hơn 2,3 tỷ đồng.

Theo thông báo, trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo này (hoặc thông báo này được tống đạt hợp lệ), người được thi hành án, người phải thi hành án được quyền gửi đơn yêu cầu định giá lại tài sản một lần và phải nộp ngay tạm ứng chi phí định giá lại tài sản. Người được thi hành án, người phải thi hành án được quyền thỏa thuận chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

Hết thời hạn theo thông báo, nếu các bên đương sự không yêu cầu định giá lại tài sản, không thỏa thuận chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, Chấp hành viên THADS TPHCM sẽ tổ chức bán đấu giá theo quy định.

Trước đó, cuối tháng 1, THADS TPHCM đã hoàn tất việc cưỡng chế kê biên đối với 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan. Sau đó, THADS TPHCM đã tổ chức thẩm định giá 2 chiếc túi trên.

Trong phiên sơ thẩm giai đoạn 2 vào tháng 10-2024, bà Trương Mỹ Lan từng xin tòa nhận lại 2 chiếc túi Hermès bạch tạng. Tòa cấp sơ thẩm đã nhận định, một chiếc túi nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có và một chiếc túi có nguồn gốc từ tài sản riêng do phạm tội mà có, nên tiếp tục kê biên, thu giữ.

Đến phiên phúc thẩm vào tháng 6-2025, bà Lan đã yêu cầu được trả lại 2 túi vì cho rằng đây là tài sản riêng của bị cáo, không liên quan đến vụ án. Tòa phúc thẩm nhận định, 2 chiếc túi xách được xác định là tài sản của bà Lan có được từ nguồn tiền phạm tội nên án sơ thẩm tuyên tạm giữ để đảm bảo thi hành án là phù hợp.

CẨM NƯƠNG - BÌNH AN