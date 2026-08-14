Pháp luật

Lừa mượn tiền để đáo hạn ngân hàng, hai vợ chồng chiếm đoạt gần 15 tỷ đồng

SGGPO

Ngày 14-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Yến Thu (sinh năm 1994, ngụ xã Thạnh Phú, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Nguyễn Thị Yến Thu tại cơ quan công an. Ảnh: CACC
Bị can Nguyễn Thị Yến Thu tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 12-2025 đến tháng 2-2026, Thu cùng chồng là Võ Tấn Pháp (sinh năm 1995, cùng ngụ xã Thạnh Phú) nhiều lần mượn tiền của bà L.T.H.C. và bà N.T.T..

Vợ chồng Thu đưa ra thông tin cần tiền để thanh toán các khoản vay ngân hàng đến hạn. Sau khi tất toán khoản vay, cả hai sẽ vay lại để hoàn trả số tiền đã mượn.

Do tin tưởng nên bà C. và bà T. nhiều lần giao tiền cho vợ chồng Thu. Mỗi lần vay, các bên đều lập giấy mượn tiền, trong đó thể hiện mục đích sử dụng tiền là “đáo hạn ngân hàng”.

Tuy nhiên, đến thời hạn thanh toán, vợ chồng Thu không trả tiền như cam kết và tìm cách tránh né. Khi những người cho vay tìm gặp thì cả hai thừa nhận số tiền đã mượn được sử dụng vào mục đích khác, không dùng để đáo hạn ngân hàng.

Theo tố giác, hiện vợ chồng Thu còn nợ bà C. 8,15 tỷ đồng và bà T. 6,6 tỷ đồng.

Tin liên quan
TÍN HUY

Từ khóa

Công an Vĩnh Long đáo hạn ngân hàng lừa mượn tiền khởi tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn