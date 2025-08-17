Lực lượng tinh nhuệ của Công an nhân dân

Chính trị

Các chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) và Trung đoàn Đặc nhiệm (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) là những lực lượng “đặc nhiệm” nòng cốt trong công tác, có trách nhiệm thường xuyên luyện tập, sẵn sàng cơ động chiến đấu nhằm ngăn chặn, trấn áp kịp thời các hoạt động bạo loạn, khủng bố, ám sát, bắt giữ con tin.

Trong những ngày tháng Tám lịch sử, các chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm này còn mang trong mình trọng trách, vinh dự lớn khác là tham gia luyện tập cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; bảo vệ tuyệt đối các sự kiện, bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; góp phần vào sự nghiệp chung vì An ninh Tổ quốc.

CN1e.jpg
Những chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Ảnh: ĐỖ TRUNG
PSA Anh17-24.jpg
Lực lượng cảnh vệ đi theo xe dẫn đoàn bảo vệ các nguyên thủ
PSA Anh16-16.jpg
Tình huống diễn tập: bảo vệ đối tượng cảnh vệ tham dự lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: QUANG PHÚC
PSA Anh15-12.jpg
Bên cạnh lực lượng cảnh sát đặc nhiệm thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an còn có Trung đoàn Đặc nhiệm (thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ). Trong ảnh là một buổi tập luyện phòng chống khủng bố, bảo vệ yếu nhân của cán bộ, chiến sĩ Phòng 6, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an). Ảnh: QUANG PHÚC
PSA Anh14-22.jpg
Trong lễ diễu binh, diễu hành sắp tới sẽ lần đầu tiên xuất hiện xe đặc chủng chống khủng bố
PSA Anh9-29.jpg
Những nam chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm chống khủng bố của Bộ Công an tham gia luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành sắp tới
PSA Anh8-35.jpg
Những nữ cảnh sát đặc nhiệm uy phong trong đội hình tham gia diễu binh, diễu hành sắp tới
PSA Anh2-40.jpg
Quang cảnh luyện tập của các lực lượng thuộc Bộ Công an, trong đó có 2 khối nam và nữ cảnh sát đặc nhiệm tham gia diễu binh, diễu hành
ĐỖ TRUNG

lực lượng tinh nhuệ công an nhân dân diễn tập chống khủng bố bảo vệ nguyên thủ

