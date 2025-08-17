Lực lượng tinh nhuệ của Công an nhân dân

Các chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) và Trung đoàn Đặc nhiệm (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) là những lực lượng “đặc nhiệm” nòng cốt trong công tác, có trách nhiệm thường xuyên luyện tập, sẵn sàng cơ động chiến đấu nhằm ngăn chặn, trấn áp kịp thời các hoạt động bạo loạn, khủng bố, ám sát, bắt giữ con tin.
Trong những ngày tháng Tám lịch sử, các chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm này còn mang trong mình trọng trách, vinh dự lớn khác là tham gia luyện tập cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; bảo vệ tuyệt đối các sự kiện, bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; góp phần vào sự nghiệp chung vì An ninh Tổ quốc.