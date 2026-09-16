Lý giải hiện tượng không khí mờ đục xuất hiện nhiều ngày ở Nam bộ

Theo phân tích bước đầu của cơ quan khí tượng, không khí mù ở Nam bộ có liên quan đến hiện tượng gió yếu, nghịch nhiệt nhẹ nên làm hạn chế khả năng khuếch tán các chất trong không khí.

Hiện tượng không khí mù đục tiếp tục xảy ra tại TPHCM và Nam bộ sáng 16-9. Ảnh: TAM NGUYÊN

Từ ngày 14-9 đến sáng 16-9, hiện tượng không khí mù liên tiếp xuất hiện ở nhiều nơi tại Nam bộ, trong đó có TPHCM, An Giang, Cà Mau.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 16-9, phóng viên Báo SGGP đã đặt câu hỏi về nguyên nhân cũng như tác động của hiện tượng này.

Họp báo sáng 16-9 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Hà Nội. Ảnh: PHÚC HẬU

Gió yếu, nghịch nhiệt nhẹ làm giảm khuếch tán chất trong không khí

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đã cung cấp thông tin dựa trên phân tích dữ liệu quan trắc khí tượng. Khi xem xét các dấu hiệu liên quan đến sương mù, cơ quan khí tượng tập trung vào các yếu tố như tầm nhìn xa, tốc độ gió và hiện tượng nghịch nhiệt trong lớp khí quyển gần mặt đất.

Qua dữ liệu tại các trạm quan trắc bề mặt, trong những ngày qua, tầm nhìn xa tại một số khu vực ở Nam bộ có giảm, nhưng từ nhẹ đến trung bình. Đồng thời, gió tại khu vực Nam bộ yếu. Đây cũng là một phần nguyên nhân làm giảm khả năng khuếch tán nồng độ bụi trong không khí và từ đó làm giảm tầm nhìn.

"Điều kiện gió yếu làm khả năng khuếch tán các chất trong không khí giảm, có thể gây ra tình trạng không khí đục", ông Mai Văn Khiêm phân tích.

Hiện tượng nghịch nhiệt trong lớp khí quyển gần mặt đất cũng là yếu tố được xem xét khi đánh giá tình trạng mù và khả năng khuếch tán các chất trong không khí.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo SGGP. Ảnh: PHÚC HẬU

Qua số liệu quan trắc tại trạm Tân Sơn Hòa (TPHCM), cơ quan khí tượng ghi nhận trong 2 ngày qua có một lớp nghịch nhiệt nhẹ. Tuy nhiên, ông Khiêm lưu ý hiện tượng này “không phải quá lớn”.

Các điều kiện trên có thể góp phần khiến không khí tại Nam bộ trong những ngày qua xuất hiện tình trạng mờ đục, nhưng chưa đạt ngưỡng để gọi là sương mù.

Cần tiếp tục đánh giá các thông số môi trường

Để xác định đầy đủ hơn nguyên nhân và mức độ của hiện tượng này, ông Mai Văn Khiêm cho biết, cần khảo sát, đánh giá thêm các thông số môi trường tại các địa phương trong những ngày qua.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm lý giải hiện tượng không khí mù ở TPHCM và Nam bộ, trưa 16-9. Clip: PHÚC HẬU

Trả lời thêm câu hỏi của phóng viên Báo SGGP về hiện tượng không khí mù, bà Nguyễn Thị Thiên Phương, Phó Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, có nhiều yếu tố cần được xem xét, trong đó có khí tượng - thủy văn, độ ẩm, điều kiện khí tượng cục bộ và hiện tượng nghịch nhiệt. Bên cạnh đó, hiện tượng này cũng có thể do tình trạng phát thải.

Theo bà Nguyễn Thị Thiên Phương, để đánh giá chính xác hơn cần phân tích, đối chiếu giữa các thông số khí tượng - thủy văn với các thông số môi trường, trong đó có bụi mịn PM2.5, PM10 và các thông số khác.

Về chất lượng không khí, qua theo dõi chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại các tỉnh miền Nam trong những ngày gần đây chưa xuất hiện bất thường. Theo Phó Cục trưởng Cục Môi trường, AQI tại các tỉnh miền Nam mới ở mức cam, tức mức kém, chưa đến mức nguy hại. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá và phân tích thêm.

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