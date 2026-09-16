Hà Nội: Cháy nhà lúc rạng sáng, 5 người tử vong

Sáng 16-9, Công an TP Hà Nội đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong vào rạng sáng cùng ngày.

Theo đó, lúc 2 giờ 6 phút ngày 16-9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại một ngôi nhà ở phường Tây Hồ, TP Hà Nội.



Hình ảnh ngôi nhà bị cháy nhìn từ bên ngoài. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động 1 xe chỉ huy chữa cháy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) đến hiện trường. Lực lượng chức năng phối hợp chính quyền địa phương, Công an phường Tây Hồ và người dân chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trực tiếp có mặt tại hiện trường cùng lực lượng chức năng chỉ huy công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả vụ cháy.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Khu vực xảy cháy là ngôi nhà 4 tầng, diện tích khoảng 60m2 mỗi tầng. Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định 4 người đã thoát nạn ra ngoài và còn người mắc kẹt bên trong.

Đến khoảng 2 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng ngăn chặn cháy lan sang khu vực xung quanh. Đến 2 giờ 45 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng cảnh sát PCCC-CNCH phát hiện 5 nạn nhân tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo Công an TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy; đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định pháp luật.

Thông tin từ Bệnh viện Quân y 354 (Bộ Quốc phòng), rạng sáng 16-9, bệnh viện tiếp nhận 4 nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tại phường Tây Hồ (Hà Nội). Hiện 2 bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu và 2 bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Cấp cứu. Các bệnh nhân đang được các y, bác sĩ tích cực điều trị. Lãnh đạo phường Tây Hồ thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ cháy. Ảnh: PHƯỜNG TÂY HỒ Lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Hồ đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương và gia đình các nạn nhân tử vong. Lãnh đạo phường Tây Hồ thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân

NGUYỄN HƯỞNG - NGỌC DUNG