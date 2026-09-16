Xã hội

Hà Nội: Cháy nhà lúc rạng sáng, 5 người tử vong

SGGPO

Sáng 16-9, Công an TP Hà Nội đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong vào rạng sáng cùng ngày.

Theo đó, lúc 2 giờ 6 phút ngày 16-9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại một ngôi nhà ở phường Tây Hồ, TP Hà Nội.

1.png
Hình ảnh ngôi nhà bị cháy nhìn từ bên ngoài. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động 1 xe chỉ huy chữa cháy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) đến hiện trường. Lực lượng chức năng phối hợp chính quyền địa phương, Công an phường Tây Hồ và người dân chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trực tiếp có mặt tại hiện trường cùng lực lượng chức năng chỉ huy công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả vụ cháy.

2.png
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Khu vực xảy cháy là ngôi nhà 4 tầng, diện tích khoảng 60m2 mỗi tầng. Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định 4 người đã thoát nạn ra ngoài và còn người mắc kẹt bên trong.

Đến khoảng 2 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng ngăn chặn cháy lan sang khu vực xung quanh. Đến 2 giờ 45 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng cảnh sát PCCC-CNCH phát hiện 5 nạn nhân tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo Công an TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy; đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định pháp luật.

Thông tin từ Bệnh viện Quân y 354 (Bộ Quốc phòng), rạng sáng 16-9, bệnh viện tiếp nhận 4 nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tại phường Tây Hồ (Hà Nội).

Hiện 2 bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu và 2 bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Cấp cứu. Các bệnh nhân đang được các y, bác sĩ tích cực điều trị.

vu chay nha.jpg
Lãnh đạo phường Tây Hồ thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ cháy. Ảnh: PHƯỜNG TÂY HỒ

Lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Hồ đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương và gia đình các nạn nhân tử vong.

IMG_4687.JPG
Lãnh đạo phường Tây Hồ thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân
Tin liên quan
NGUYỄN HƯỞNG - NGỌC DUNG

Từ khóa

cháy cháy nhà 5 người chết cháy nhà lúc rạng sáng Hà Nội hỏa hoạn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn