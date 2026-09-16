Đồng Nai: Giải cứu 19 người trên xe khách bị lật giữa đêm mưa

Khuya 15-9, tại Km977+100 quốc lộ 14, thuộc xã Bù Đăng, TP Đồng Nai xảy ra vụ va chạm giữa 2 xe đầu kéo, khiến một người mắc kẹt ở cabin. Trong lúc lực lượng chức năng xử lý hiện trường, một xe khách có 19 người bất ngờ mất lái, lật xuống mương thoát nước.

Lực lượng PCCC-CNCH Công an TP Đồng Nai đưa các nạn nhân vụ lật xe khách ra ngoài. Ảnh: PCCC-CNCH

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an TP Đồng Nai, hơn 22 giờ ngày 15-9, tại Km977+100 quốc lộ 14, thuộc xã Bù Đăng, TP Đồng Nai xảy ra vụ va chạm giữa xe đầu kéo biển số 50E-911.xx kéo sơ mi rơ moóc 51R-271.xx và xe đầu kéo biển số 61H-050.xx kéo sơ mi rơ moóc 51R-158.xx.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường. Người mắc kẹt trong cabin sau đó được CSGT và Công an xã Bù Đăng đưa ra ngoài, chuyển đi cấp cứu.

Trong lúc xử lý vụ việc, trời mưa lớn, dầu thủy lực từ một xe đầu kéo tràn xuống mặt đường gây trơn trượt. Khi lực lượng chức năng đang rải cát khắc phục, xe khách 36 giường nằm biển số 51B-171.xx, chạy tuyến TPHCM - Đắk Lắk, bị mất lái, lật ngang xuống mương thoát nước cách hiện trường khoảng 20m.

Các nạn nhân vụ lật xe khách được đưa ra bên ngoài. Ảnh: PCCC-CNCH

Lực lượng PCCC-CNCH cùng các lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai cứu nạn. 17 hành khách và 2 tài xế trên xe được đưa ra ngoài an toàn.

Đến khoảng 2 giờ 20 ngày 16-9, lực lượng chức năng hoàn tất xử lý dầu tràn trên mặt đường, bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông.

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PHÚ NGÂN