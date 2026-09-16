An Giang thông tin kết quả chi trả chính sách theo Nghị định 178

Sáng 16-9, tại buổi giao ban báo chí định kỳ tỉnh An Giang, đại diện Sở Nội vụ thông tin về kết quả rà soát, thẩm định hồ sơ và chi trả chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 178 của Chính phủ.

Buổi giao ban báo chí định kỳ tỉnh An Giang. Ảnh: NHẬT HUY

Theo Sở Nội vụ tỉnh An Giang, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã gửi 3.800 hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách tinh giản biên chế. Qua rà soát, thẩm định, có 3.263 hồ sơ đủ điều kiện giải quyết, chiếm 85,84%.

Các hồ sơ còn lại chưa được giải quyết do không thuộc đối tượng chịu tác động của quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra, có dấu hiệu vi phạm.

Đại diện Sở Nội vụ tỉnh An Giang thông tin về kết quả rà soát, thẩm định hồ sơ và chi trả chính sách theo Nghị định 178 của Chính phủ. Ảnh: NHẬT HUY

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính và Thanh tra tỉnh An Giang kiểm tra, phát hiện 35 trường hợp cấp thừa kinh phí, với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có 26 trường hợp bị cấp thiếu kinh phí, với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn đến sai lệch là do thời gian thực hiện gấp rút.

Về hướng giải quyết đối với 35 trường hợp cấp thừa, Sở Tài chính phối hợp Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh An Giang ban hành quyết định điều chỉnh dự toán kinh phí và hoàn thành việc thu hồi số tiền cấp thừa. Còn với 26 trường hợp cấp thiếu, UBND tỉnh An Giang đã có văn bản gửi Bộ Tài chính xin ý kiến hướng dẫn việc chi trả bổ sung. Nguyên nhân do mốc thời gian chi trả đã kết thúc sau ngày 30-8-2025, tỉnh không còn cơ sở pháp lý để tự thực hiện việc xuất ngân sách chi trả bổ sung.

Sau khi có hướng dẫn chính thức của Bộ Tài chính, cơ quan tham mưu sẽ trình UBND tỉnh An Giang thực hiện.

TẤN THÁI