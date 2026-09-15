Xã hội

Hai học sinh tử vong sau vụ va chạm với xe tải ở Hà Tĩnh

SGGPO

Khoảng 13 giờ ngày 15-9 tại địa bàn phường Hà Huy Tập (tỉnh Hà Tĩnh), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải với xe máy khiến 2 học sinh tử vong, 1 học sinh bị thương nặng.

Khu vực hiện trường vụ tai nạn
Khu vực hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe tải mang BKS 38B-052.xx do tài xế H.S.T. (trú xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông trên đường Hàm Nghi kéo dài theo hướng từ phường Hà Huy Tập đi xã Thạch Xuân.

Khi tới khu vực ngã tư giao với huyện lộ 102 ở địa bàn phường Hà Huy Tập, xe tải xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 38M1-387.xx. Trên xe máy chở 3 nam sinh đang học THPT.

Vụ tai nạn khiến 2 học sinh tử vong là em V.T.G. (16 tuổi), D.Đ.K. (17 tuổi). Học sinh còn lại bị thương nặng, được người dân và lực lượng chức năng đưa tới bệnh viện cấp cứu. Các nạn nhân đều trú tại xã Thạch Xuân.

1789465423854_290372779789283338_g2572724252600329401_5d8866d69a47c32fced3a84ba031ec36.jpg
Chiếc xe máy bị hư hỏng sau tai nạn

Ngay khi nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an phường Hà Huy Tập và đơn vị liên quan đến hiện trường phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin liên quan
ĐỨC HẢI

Từ khóa

Tai nạn giao thông Hà Tĩnh Học sinh xe máy bệnh viện cấp cứu

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn