Chưa xác định được nguyên nhân "lớp mù bao phủ" nhiều nơi ở Nam bộ

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, cho biết, hiện tượng lớp không khí mờ đục ở Nam bộ và Nam Trung bộ trong 2 ngày nay không phải là sương mù đúng nghĩa, cần kiểm tra thêm mức độ ô nhiễm không khí.

Hiện tượng lớp mù tại Nam bộ. Ảnh: NGUYỄN MINH KHÔI

Qua phản ánh của người dân, ngày 14 và 15-9, lớp mù xuất hiện ở Cà Mau, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, ngoại ô TPHCM, đặc khu Côn Đảo, phía Đông tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa...

Hiện tượng này xuất hiện từ sáng, kéo dài đến đầu giờ chiều. Trời vẫn có nắng nhưng ánh sáng yếu, không khí oi và tầm nhìn xa giảm.

Lớp mù ở xã Tân Lộc (tỉnh Cà Mau) ngày 15-9. Clip: CÔNG HẬU

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, qua những hình ảnh và clip chia sẻ trên mạng xã hội có thể không phải là sương mù.

Một số chuyên gia khí tượng cũng chia sẻ, khác với sương mù thường gặp ở miền Bắc, lớp mù ở Nam bộ giống một màn khói hoặc lớp không khí đục bao phủ trên diện rộng.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, anh Quách Chí Khởi (tỉnh Cà Mau) cho biết, hiện tượng này xuất hiện ở Cà Mau từ ngày 14-9 và đến trưa nay vẫn còn, chưa rõ nguyên nhân.

Đến trưa 15-9, lớp mù vẫn xuất hiện ở Cà Mau. Ảnh: QUÁCH CHÍ KHỞI

Theo thông tin từ Đài Khí tượng - thủy văn Cà Mau, đơn vị đang tiếp tục theo dõi, đánh giá để xác định nguyên nhân của hiện tượng này.

Cùng thời điểm, Trung tâm Khí tượng chuyên ngành ASEAN (ASMC) xác nhận, có hiện tượng khói mù xuyên biên giới trong khu vực. Bản tin cập nhật lúc 11 giờ ngày 14-9 của ASMC cho biết, khói mù mức độ vừa đến dày được quan sát tại miền Trung và miền Nam đảo Sumatra, cùng các khu vực Tây và Trung Kalimantan của Indonesia. Khói mù xuyên biên giới cũng được quan sát tại một số khu vực ở Sarawak, bán đảo Malaysia, Singapore.

Nhiều điểm cháy rừng được phát hiện tại miền Nam Sumatra; Tây, Trung và Nam Kalimantan (Indonesia). Cơ quan này dự báo tình trạng khô vẫn tiếp diễn tại nhiều khu vực phía Nam ASEAN trong những ngày tới, do đó nguy cơ khói mù xuyên biên giới vẫn còn.

Trước đó, từ ngày 9-9, cơ quan khí tượng Singapore ghi nhận các đám khói từ cháy rừng ở miền Nam, miền Trung Sumatra và Kalimantan. Qua quan sát, khói di chuyển về phía Singapore trong điều kiện gió thuận lợi.

Các cơ quan khí tượng của Việt Nam chưa khẳng định hiện tượng tại Nam bộ là do khói mù xuyên biên giới từ Indonesia.

PHÚC VĂN