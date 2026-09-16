Miền Bắc tiếp tục mưa, vùng núi có nơi dưới 20 độ C

Sáng 16-9, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc tiếp tục có mưa. Nền nhiệt tại vùng núi phía Bắc giảm thấp, có nơi dưới 20 độ C. Mưa lớn tiếp tục xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ trong ngày 16 và 17-9.

Sáng 16-9, Hà Nội mưa, trời se lạnh. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đêm 15 và sáng sớm 16-9, khu vực phía Nam tỉnh Phú Thọ, đồng bằng Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa từ 19 giờ ngày 15-9 đến sáng nay tại Ninh Bình là 130,7mm, Bình Sơn (Phú Thọ) 113mm, Thanh Tân (Thanh Hóa) 138mm và Tây Hiếu (Nghệ An) 173,4mm.

Tại Hà Nội, cơ quan khí tượng dự báo trong ngày 16-9 tiếp tục có mưa to đến rất to.

Clip: Hà Nội mưa, đường trơn ướt, sáng 16-9. Clip: PHÚC HẬU

Tại khu vực Tây Bắc bộ, trời mưa, nền nhiệt xuống thấp. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C.

Sáng sớm nay, nhiệt độ tại Mù Cang Chải (Lào Cai) còn khoảng 16 độ C, Sa Pa và Trạm Tấu (Lào Cai) khoảng 17 độ C, Si Ma Cai và Bắc Hà (Lào Cai) khoảng 20 độ C, Mộc Châu (Sơn La) khoảng 21 độ C.

Nền nhiệt thấp kết hợp mưa khiến thời tiết tại một số điểm vùng cao lạnh rõ rệt vào sáng sớm. Cơ quan khí tượng - thủy văn lưu ý người dân và khách du lịch cần chú ý khi di chuyển tại vùng núi, nhất là các khu vực có nguy cơ sạt lở.

Sạt lở trên đèo Khau Phạ (xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai) ngày 15-9 do mưa nhiều ngày. Ảnh: UBND XÃ TÚ LỆ

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, từ ngày 16-9 đến 17-9, mưa to đến rất to tại Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ, TP Hà Nội, phía Bắc tỉnh Nghệ An và phía Nam tỉnh Lào Cai, với lượng mưa phổ biến 70-170mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Phía Nam tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, TP Hải Phòng, Bắc Ninh và phía Nam tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ trên 150mm.

Từ đêm 17-9, mưa lớn tại Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có xu hướng giảm dần.

Nam bộ có mưa lớn từ ngày 17-9 Trong khi Bắc bộ tiếp tục có mưa lớn, thời tiết Nam bộ trong ngày 16-9 tương đối ổn định. Buổi sáng nắng, về chiều có nơi mưa to cục bộ nhưng lượng mưa chưa nhiều. Tâm mưa có khả năng tập trung tại khu vực ven biển miền Tây, phía Bắc TP Đồng Nai và Lâm Đồng. Nhiệt độ cao nhất hôm nay phổ biến 31-34 độ C. Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ cảnh báo, từ ngày 17 đến 21-9, các tỉnh, thành ở Nam bộ có khả năng mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-250mm, có nơi trên 250mm.

PHÚC HẬU