Máy giặt sấy TCL Care Aura DD Inverter từ 14.990.000 đồng còn 7.990.000 đồng

Hãng TCL lần đầu tiên ra mắt máy giặt sấy Care Aura DD Inverter tại Việt Nam và hợp tác cùng TikTok Shop Vietnam để đưa sản phẩm tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng trẻ.

TCL Care Aura DD Inverter với dung tích giặt 10.5kg, sấy 7kg và thiết kế tinh gọn...

TCL Care Aura DD Inverter được thiết kế để trở thành giải pháp chăm sóc quần áo toàn diện. Tính năng nổi bật nhất là chu trình giặt và sấy hoàn tất trong 60 phút, giúp quần áo từ đồng phục, đồ công sở đến trang phục thể thao đều sẵn sàng ngay trong ngày, giải quyết nỗi lo thiếu thời gian của các gia đình bận rộn.

Với công nghệ Steam Wash, giặt bằng hơi nước loại bỏ tới 99,99% vi khuẩn và bụi mịn, giữ quần áo sạch khuẩn, mềm mại và an toàn cho trẻ nhỏ. Trong khi đó, động cơ Inverter truyền động trực tiếp (Smart DD Motor) vận hành mạnh mẽ nhưng êm ái, giảm rung lắc và tiết kiệm năng lượng vượt trội.

Với mức tiêu thụ chỉ 5.54 Wh/kg, CareAura giúp giảm đáng kể chi phí điện so với nhiều thương hiệu khác trong cùng phân khúc. Đặc biệt, động cơ này được TCL bảo hành lên tới 20 năm – thời hạn dài nhất hiện nay trong các thương hiệu máy giặt, mang đến sự yên tâm tuyệt đối về độ bền và chất lượng sản phẩm.

TCL Care Aura DD Inverter còn được trang bị nhiều tiện ích thông minh như: Child Lock – khóa an toàn trẻ em giúp vô hiệu hóa toàn bộ phím bấm (trừ nút nguồn) và được kích hoạt đơn giản bằng tổ hợp “Rinse” + “Delay” trong 3 giây, đảm bảo an toàn cho gia đình có trẻ nhỏ. Người dùng cũng có thể linh hoạt hơn nhờ Add Garment – thêm đồ trong khi giặt, cùng chế độ Quick Wash xử lý nhanh quần áo bẩn nhẹ, vừa tiết kiệm thời gian vừa giảm tiêu thụ điện nước.

Nhờ vào động cơ DD Inverter, Care Aura ứng dụng Magic Flow với 8 kiểu chuyển động nước mô phỏng thao tác giặt tay, kết hợp cùng lồng giặt tổ ong Honeycomb Drum có thiết kế lỗ siêu nhỏ, vừa loại bỏ vết bẩn hiệu quả vừa bảo vệ từng sợi vải. Bên cạnh đó, hệ thống EBS khử khuẩn nhiệt độ cao cùng chức năng Drum Clean – tự vệ sinh lồng giặt giúp duy trì lồng giặt luôn sạch sẽ, ngăn ngừa vi khuẩn, đồng thời kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Hợp tác cùng TikTok Shop Vietnam ra mắt máy giặt sấy 2 trong 1 – TCL đánh dấu bước tiến chiến lược trong ngành gia dụng tại Việt Nam. TCL công bố Care Aura DD Inverter chính thức mở bán trên các sàn thương mại điện tử (Tiktok Shop, Shopee) từ ngày 9-9 với mức giá ưu đãi đặc biệt: từ 14.990.000 đồng chỉ còn 7.990.000 đồng, là lời tri ân dành cho khách hàng Việt Nam, cũng như cơ hội để các gia đình trải nghiệm sớm một chiếc máy giặt sấy thế hệ mới.

BÌNH LÂM