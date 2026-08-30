Metro Bến Thành - Suối Tiên miễn phí vé ngày Quốc khánh 2-9

Ngày 2-9, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên miễn phí vé cho hành khách và tăng thời gian hoạt động từ 5 giờ đến 23 giờ.

Sáng 30-8, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 Văn Thị Hữu Tâm cho biết, tuyến đường sắt đô thị số 1 TPHCM (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ tăng cường hoạt động, kéo dài thời gian phục vụ và miễn phí 100% giá vé cho hành khách trong ngày Quốc khánh 2-9.

Hành khách tại ga Bến Thành. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo kế hoạch, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp lễ, ngày 2-9, metro số 1 sẽ vận hành tổng cộng 264 lượt tàu, thời gian hoạt động từ 5 giờ đến 23 giờ. Đặc biệt, trong khung giờ từ 21 giờ đến 22 giờ 30, thời gian giãn cách giữa các chuyến tàu được rút xuống còn 5 phút/chuyến, nhằm tăng năng lực vận chuyển, phục vụ người dân có nhu cầu di chuyển để xem pháo hoa.

Cũng trong ngày 2-9, toàn bộ hành khách sử dụng metro số 1 sẽ được miễn phí vé. Hành khách có thể sử dụng một trong 3 hình thức để qua cổng soát vé: Căn cước hoặc Căn cước công dân gắn chip để quét trực tiếp tại cổng; sử dụng mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC bằng cách chọn chức năng “QR HCMC METRO” để tạo mã và quét tại cổng soát vé; nhận vé giấy miễn phí có chứa mã QR tại các máy Kiosk tự động và sử dụng vé này để qua cổng.



Hành khách đi metro tại ga Bến Thành. Ảnh: QUỐC HÙNG

Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 lưu ý, trong thời gian triển khai chương trình miễn phí, hành khách chỉ sử dụng các hình thức nêu trên. Nếu vẫn mua vé đi tàu, hệ thống sẽ tính phí và Công ty không hoàn trả số tiền đã thanh toán.

Chức năng “QR HCMC METRO” trên ứng dụng HCMC Metro HURC sẽ bắt đầu xuất hiện từ ngày 2-9 và chỉ có hiệu lực trong ngày.

Trường hợp gặp sự cố hoặc cần hỗ trợ, hành khách có thể liên hệ nhân viên tại nhà ga hoặc tổng đài 1900.638.885 để được hướng dẫn, xử lý.

QUỐC HÙNG