Lưu lượng phương tiện giao thông trên cao tốc tăng gần 60% dịp lễ 2-9

Ngày 30-8, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, lưu lượng phương tiện trên 15 tuyến đường cao tốc tăng gần 60%. Trong đó, ngày 29-8 đạt tới hơn 320.000 lượt. Một số thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến.

Lượng phương tiện tăng cao trên đường vành đai 3, sáng 29-8. Ảnh: GIA KHÁNH

Tuyến đường cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, Vĩnh Hảo - Phan Thiết có lưu lượng tăng gần 86%; tuyến Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ tăng hơn 70%; tuyến Hàm Nghi - Vũng Áng - Bùng và tuyến Phan Thiết - Dầu Giây tăng trên 67%...

Hiện 100% trạm thu phí trên các đoạn tuyến đã đưa vào khai thác. Mặc dù lưu lượng phương tiện tăng cao nhưng hệ thống xử lý giao dịch tự động cơ bản ổn định, nhanh chóng, bảo đảm phương tiện qua trạm thuận lợi, không phải dừng chờ.

Bên cạnh đó, hệ thống giao thông thông minh ITS cũng được duy trì chế độ trực 24/7, hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông kịp thời xử lý các tình huống phát sinh và tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông trong thời gian cao điểm.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, lưu lượng phương tiện được dự báo tiếp tục ở mức cao trong những ngày cuối, đặc biệt tại các tuyến kết nối Hà Nội, TPHCM với các địa phương và điểm du lịch. Các đơn vị vận hành sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để theo dõi lưu lượng, xử lý các tình huống phát sinh và bảo đảm hoạt động giao thông an toàn, liên tục trong suốt kỳ nghỉ.

Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo người tham gia giao thông chủ động kiểm tra phương tiện trước hành trình, duy trì đủ số dư trong tài khoản thu phí, theo dõi thông tin trên hệ thống biển báo điện tử VMS, tuân thủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên đường cao tốc.

BÍCH QUYÊN