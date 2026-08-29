Ngày đầu nghỉ lễ, cả nước xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông làm 15 người chết

Chiều 29-8, theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), từ 15 giờ ngày 28-8 đến 15 giờ ngày 29-8, toàn quốc xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm 15 người chết, bị thương 25 người. Toàn bộ tai nạn xảy ra trên tuyến đường bộ.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), tình hình giao thông tại TPHCM trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ diễn ra ổn định. Trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, lưu lượng phương tiện giao thông đông nhưng di chuyển ổn định.

Trên tuyến quốc lộ 1, phương tiện di chuyển ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông. Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM và các địa phương giáp ranh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc.

Các lực lượng phân luồng, điều tiết, phòng ngừa ùn tắc tại các nút giao và đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, quốc lộ 13, 51 và quốc lộ 1.

Phương tiện di chuyển đường trên cao vành đai 3 tại Hà Nội sáng 29-8. Ảnh: GIA KHÁNH

Tại TP Hà Nội, tình hình giao thông khu vực nội thành và các tuyến đường giao ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông; tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ rất đông phương tiện cả 2 chiều, xảy ra ùn ứ giao thông.

Phạt 9 trường hợp không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Cũng trong ngày, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý hơn 15.600 trường hợp vi phạm. Đội CSGT đường bộ số 2 tuần tra kiểm soát cơ động trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, ghi nhận 9 phương tiện di chuyển liên tục trên làn 1 (hiện làn này dành riêng để vượt xe). Lực lượng CSGT lập biên bản 9 trường hợp (7 xe khách và 2 xe con) không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc, tổng số tiền phạt là 45 triệu đồng, tạm giữ 9 giấy phép lái xe.

ĐỖ TRUNG