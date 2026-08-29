7 ô tô va chạm liên hoàn trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Chiều 29-8, một vụ va chạm liên hoàn giữa 7 ô tô xảy ra trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Sông Phan, tỉnh Lâm Đồng, khiến giao thông hướng Nam - Bắc qua khu vực bị ảnh hưởng.

Clip: Hiện trường vụ tai nạn

Khoảng 15 giờ cùng ngày, tại Km28+800, gần nút giao quốc lộ 55, trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, 7 ô tô lưu thông cùng hướng Nam - Bắc xảy ra va chạm liên tiếp. Các phương tiện sau đó dừng sát dải phân cách cứng giữa đường cao tốc.

Hiện trường vụ tai nạn

Do đúng thời điểm người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 và đi du lịch, khiến xe qua khu vực di chuyển chậm. Thời điểm xảy ra vụ việc, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) phối hợp đơn vị quản lý tuyến tăng cường tuần tra, điều tiết giao thông.

Nhiều xe ô tô bị hư hỏng sau vụ va chạm

Khi lưu lượng phương tiện tăng cao, lực lượng chức năng tạm thời đóng lối vào cao tốc, hướng dẫn xe di chuyển theo quốc lộ 1 để giảm tải, hạn chế ùn tắc trên tuyến. Nguyên nhân vụ va chạm đang được cơ quan chức năng làm rõ.

TIẾN THẮNG