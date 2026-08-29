Xã hội

Giao thông

7 ô tô va chạm liên hoàn trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

SGGPO

Chiều 29-8, một vụ va chạm liên hoàn giữa 7 ô tô xảy ra trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Sông Phan, tỉnh Lâm Đồng, khiến giao thông hướng Nam - Bắc qua khu vực bị ảnh hưởng.

Clip: Hiện trường vụ tai nạn

Khoảng 15 giờ cùng ngày, tại Km28+800, gần nút giao quốc lộ 55, trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, 7 ô tô lưu thông cùng hướng Nam - Bắc xảy ra va chạm liên tiếp. Các phương tiện sau đó dừng sát dải phân cách cứng giữa đường cao tốc.

Screenshot 2026-08-29 161916.png
Hiện trường vụ tai nạn

Do đúng thời điểm người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 và đi du lịch, khiến xe qua khu vực di chuyển chậm. Thời điểm xảy ra vụ việc, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) phối hợp đơn vị quản lý tuyến tăng cường tuần tra, điều tiết giao thông.

Screenshot 2026-08-29 161935.png
Nhiều xe ô tô bị hư hỏng sau vụ va chạm

Khi lưu lượng phương tiện tăng cao, lực lượng chức năng tạm thời đóng lối vào cao tốc, hướng dẫn xe di chuyển theo quốc lộ 1 để giảm tải, hạn chế ùn tắc trên tuyến. Nguyên nhân vụ va chạm đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tin liên quan
TIẾN THẮNG

Từ khóa

ô tô va chạm liêm hoàn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tai nạn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn