Metro Bến Thành - Suối Tiên tăng giờ chạy tàu vào các ngày cuối tuần

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân, đặc biệt vào các khung giờ buổi tối và dịp cuối tuần, chiều 7-1, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) Lê Minh Triết cho biết, tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên chính thức triển khai biểu đồ chạy tàu mới với thời gian phục vụ được kéo dài. Biểu đồ này được áp dụng từ nay đến hết ngày 31-5.

Người dân đi Metro số 1

Theo đó, từ thứ hai đến thứ năm, Metro số 1 sẽ hoạt động đến 22 giờ mỗi ngày. Riêng thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, thời gian khai thác tăng thêm một giờ, kéo dài đến 23 giờ. Việc điều chỉnh này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hành khách di chuyển, vui chơi, giải trí và làm việc vào buổi tối, đồng thời góp phần khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng hiện đại, an toàn và thân thiện với môi trường.

Bên cạnh việc kéo dài thời gian hoạt động, Metro số 1 cũng duy trì và tối ưu giãn cách giữa các chuyến tàu để đảm bảo phục vụ hiệu quả. Cụ thể, trong giờ cao điểm, tàu chạy với tần suất từ 5 đến 7 phút/chuyến, giúp giảm thời gian chờ đợi và hạn chế tình trạng quá tải. Ở các khung giờ khác, giãn cách dao động từ 8 đến 15 phút/chuyến, phù hợp với nhu cầu đi lại thực tế của hành khách.

Theo ông Lê Minh Triết, việc điều chỉnh biểu đồ chạy tàu lần này được xây dựng trên cơ sở theo dõi lưu lượng hành khách, đánh giá nhu cầu thực tế và tiếp thu ý kiến phản hồi từ người dân trong thời gian qua. Đây là một trong những nỗ lực nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến trải nghiệm di chuyển thuận tiện, an toàn cho hành khách.

Đối với các ngày lễ, tết như Tết Nguyên Đán, Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30-4 và 1-5, tuyến Metro số 1 sẽ áp dụng biểu đồ chạy tàu riêng, được điều chỉnh linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong những dịp đặc biệt này. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo rộng rãi đến hành khách trước khi áp dụng.

QUỐC HÙNG